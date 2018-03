San Roque quiere lucir un año más a su Borriquita Preparativos en la Parroquia de San Roque. :: pakopí La cofradía ha restaurado en el taller de Ricardo Augusto Kantowitz las imágenes de los tres apóstoles que acompañan a Cristo Rey Hermandad de San Roque EVARISTO FDEZ. DE VEGA BADAJOZ. Domingo, 25 marzo 2018, 09:54

«Lo que Dios quiera que sea», repite Marisol Sánchez Sánchez, hermana mayor de la cofradía de San Roque, cuando le preguntan si la procesión de la Borriquita recorrerá esta domingo las calles de Badajoz. «Tenemos la certeza de que el Señor está con nosotros y que será lo mejor para la cofradía», añade cuando le insisten.

Porque si algo tiene claro esta popular cofradía es que el desfile sólo saldrá si las circunstancias meteorológicas lo permiten. «En 2015 salimos, en 2016 cayó una granizada que nos obligó a quedarnos en el templo, y el año pasado hubo una Semana Santa completa que fue un gozo, con procesión magna incluida», rememora la hermana mayor.

Fundación 1 de abril de 1957 Sede Parroquia de San Roque Pasos Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén, portada por dos cuadrillas de 35 costaleros dirigidas por el capataz Jonatan Mariscal. Nuestra Señora de la Palma, con dos cuadrillas de 30 costaleros a las órdenes de Manuel Ortiz. Acompañamiento musical Agrupación Musical Santísimo Cristo Rey con el Cristo y Banda de Música la Soledad de la Algaba con la Virgen. Número de hermanos 2.283

Repetir el pleno del año pasado no parece fácil, pero en San Roque llevan un año trabajando para que la procesión de las palmas suba desde San Roque a la Catedral en todo su esplendor. Todo indica que podrá porque la previsión meteorológica ha mejorado. Hace unos días las precipitaciones eran casi seguras hoy, pero ayer la Aemet (Agencia Española de Meteorología) indicaba que no lloverá, al menos por la tarde.

Este año la cofradía ha decidido adelantar la hora de salida a las 16.30 horas. De ese modo pretende conseguir que su presencia en la calle no se prolongue más allá de las 22.30 horas. «Hemos pensado especialmente en los niños y en los jóvenes, ellos suponen entre el 70 y el 80% de los nazarenos», confirma Marisol Sánchez, que confía en contar con unos 150 nazarenos y 50 niños vestidos de hebreo. Si se cumple el horario previsto, la cruz de guía llegará a la Catedral a las 19.00 horas para que la hermandad pueda realizar su estación de penitencia. Se inaugurará así una carrera oficial por la que pasarán todas las procesiones de la Semana Santa de Badajoz.

Desde la cofradía también se destaca el papel que van a desempeñar los costaleros, que se distribuyen en cuatro cuadrillas: dos para el paso de misterio, guiado por Jonatan Mariscal, y dos para el paso de palio, que llevará como capataz a Manuel Ortiz Figueredo.

«El paso de la borriquita es de los más grandes de la ciudad. Debajo irán 35 costaleros que han preparado varios pasos distintos que podrán verse tanto en la salida y la entrada como en San Andrés y en la Catedral», explica Marisol Sánchez.

A hombros de esos esforzados hombres irá la popular escena de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén, cuyo centro es ocupado por una talla anónima de Jesús a lomos de la burrita.

Esa imagen de Cristo irá acompañada por los tres apóstoles realizados por Santiago Arolo, sometidos durante los últimos meses a un laborioso proceso de restauración en el taller que Ricardo Augusto Kantowitz tiene en el Casco Antiguo de Badajoz. «El trabajo se ha centrado en reforzar las estructuras de esas tres imágenes, que no se habían tocado desde que las creó Arolo», confirma Marisol Sánchez. Seguirá a este paso la Agrupación Musical Santísimo Cristo Rey, dirigida con maestría por Luis Miguel Gómez Silva, mientras que la Virgen de la Palma irá acompañada por la Banda de Música la Soledad de La Algaba (Sevilla).

En el paso de palio también habrá un estreno después de que la familia Pérez Jiménez haya donado una nueva saya bordada por Antonio Vargas, el mismo bordador que realizó el espectacular palio con el que cuenta esta imagen. Del exorno floral se encargarán Sergio Martínez Calvo y Sol Rodríguez Sánchez, que es diputada mayor en la hermandad. «Nos gusta innovar, por eso utilizaremos flores de distintos tipos que dejarán un agradable aroma a su paso», avanza Rodríguez. Todo ese esfuerzo por convertir la procesión de San Roque en una de las más potentes de esta Semana Santa sigue pendiente de un factor que no depende de la cofradía: la lluvia. La hermana mayor mantiene la esperanza de que la procesión pueda salir hoy, pero no olvida que la misión de una hermandad no sólo es sacar las procesiones sino también cuidar de otros aspectos igualmente importantes.

Entre ellos destaca la obra social que realizan durante todo el año y que se dedica fundamentalmente a la recogida de alimentos -estos días leche para el Banco de Alimentos- y juguetes que reparte Cáritas cuando llegan los Reyes. «Hay que tener claro que la Semana Santa consiste en vivir intensamente la pasión y muerte de Jesucristo», concluye sin dejar de reconocer que su mayor ilusión en estos momentos es poner la procesión en la calle.