Furriones vuelve al López de Ayala sin agotar el efecto sorpresa 01:20 Paco Muñoz (bajo), Miguel Ángel Moreno (tenor) y Jorge Galiana (bajo) en el local de ensayo. :: J. V. A. Tras cuatro años de trayectoria, el grupo mantiene un sonido propio basado en versiones de éxitos musicales ANTONIO GILGADO Badajoz Jueves, 9 noviembre 2017, 08:35

Furriones viene de farra, una palabra castúa que hace referencia a la fiesta y a la celebración. Y con ese afán, con el de montar una fiesta encima del escenario vuelve de nuevo el grupo al López de Ayala (sábado a las nueve de la noche). A Furriones cuesta etiquetarlos en un género concreto. No hacen música popular y tampoco folclore. Buscan, sobre todo, sorprender a quien va a sus conciertos. «Los que vienen repiten, hemos percibido mucha fidelidad estos cuatro años», cuenta Miguel Ángel Moreno, uno de los 11 tenores de Furriones. En total, hay 35 componentes entre tenores, contratenores, barítonos y bajos, los dos percusionistas y los siete púas (instrumentos de cuerda). A este concierto se suma también un pianista.

Furriones fue el punto de encuentro de aficionados a la música que tras pasar por agrupaciones de todo tipo -coros y danzas, tunas universitarias, coros, zarzuela o carnavales- decidieron formar una agrupación seria y exigente que les permitiera cierta disciplina musical. Paco Muñoz es uno de los cinco bajos y cuenta que para cumplir con las exigencias hay que trabajar mucho en casa. Es de ponerse los cascos cada día camino de su trabajo en la Agencia Tributaria, para cantar luego solo sin perder el tono. La segunda parte viene con los compañeros de cuerda, todos los bajos, que deben fundirse para entrar y salir siempre en la canción. Y por último, tres veces al mes, tienen un ensayo general con todos. «Si no me gustara la música no estaría aquí, son muchas horas detrás. Pero es el mismo tiempo que le dedicaría al fútbol sala si me gustase jugar». La comparación la hace Jorge Galiana, bajo, y uno de los fundadores.

Casi todos son padres de familia, trabajan y algunos incluso residen fuera de Badajoz. «Te emociona ver que hay gente que viene de Sevilla solo para ensayar. Esa implicación no se encuentra en todos los sitios».

Miguel Sánchez Cueva, más conocido como Tron, es el director de Furriones. Ha ido moldeando el grupo hasta lograr lo que los componentes llaman 'el sonido furriones'. En 2013 empezaron doce, pero Tron fue buscando voces e instrumentistas muy concretos hasta llegar a la treintena actual. «El director vio que había posibilidades. Por eso siguió sumando gente. El sonido es acústico, no hay nada eléctrico. Suena fantásticamente».

Cambios

Esa materia prima hizo que también cambiaran en cierto modo el género. En un principio se inclinaban por música sudamericana o boleros, pero un grupo con cuatro voces -bajo, barítono, tenores y contratenores- y orquesta propia podía atreverse con más. Su apuesta fue versionar grandes temas de todos los tiempos 'furrionándolos'. Con esa propuesta iniciaron un efecto sorpresa en el público. «Probábamos con temas de Julio Iglesias o Nino Bravo y el resultado fue espectacular», cuenta Paco Muñoz.

La idea es mantener ese efecto sorpresa. En el concierto del López, por ejemplo, estrenarán canciones como 'Santa Lucía' de Miguel Ríos, 'Ave María' de Bisbal, 'Cuéntame' de Fórmula V y 'Hombre del Piano' de Billy Joel.

Son temas a los que les bastan unos pocos acordes para que el público los empiece a tararear.

Tampoco faltará la selección de temas de Eurovisión que repiten en todos los conciertos -«nos la piden siempre, es como si se juntan Víctor Manuel y Ana Belén y no cantan 'La puerta de Alcalá'»- o el tango 'Garganta con arena' que también han popularizado en Badajoz.

Furriones ofrece entre ocho y diez conciertos cada año, algunos incluso fuera de Extremadura porque su corta trayectoria les ha puesto en contacto con grupos similares que les invitan a sus festivales. El año pasado, por ejemplo, estuvieron en Canarias con los jóvenes sabandeños. «Tuvimos mucha aceptación. A la gente le sorprendió nuestro estilo». El estilo furrión, explica Miguel Ángel Moreno, es más de buscar el espectáculo. Y sorprender.