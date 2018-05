La soprano Carmen Solís, protagonista de la temporada de la OEx Carmen Solís, soprano: HOY EFE Martes, 22 mayo 2018, 08:00

badajoz. La soprano pacense Carmen Solís será la principal protagonista de la temporada 2018-19 de la Orquesta de Extremadura (OEx), ya que actuará en tres conciertos como artista invitada.

El director titular y artístico de la OEx, Álvaro Albiach, explicó ayer que la temporada llevará el título de 'Dualidades'. El abono se compondrá de doce conciertos sinfónicos y tres de cámara, que abarcarán obras desde la primera mitad del siglo XVIII hasta la creación más moderna. Contará con 23 artistas invitados, todo ello sin olvidar los ciclos 'Nuevos públicos' y 'En familia'.

La reconocida soprano extremeña Carmen Solís participará en el tercer (junto al tenor Jorge Rodríguez Norton y al director Miguel Romea), octavo (con el pianista Juan Pérez Floristán y el director Domingo Hindoyan) y decimosegundo (con Álvaro Albiach) conciertos sinfónicos. La mezzosoprano María José Montiel, el tenor Jorge Rodríguez Norton, el trompetista Manuel Blanco, el músico Pietro Scalvini y los directores Martín Baeza Rubio y Nuno Coelho son algunos de los artistas que estarán con la OEX.

Primeras audiciones

Entre las obras que serán primera audición para la orquesta se encuentran la 'Sinfonía nº 7 en mi mayor' de Anton Bruckner, 'Así habló Zaratustra' de Richard Strauss, o la 'Sinfonía nº 1 para orquesta' de Samuel Barber.

El ciclo 'Nuevos públicos' contará la Valencia Dancing Forward (en enero, Aarón Zapico y Beñat Urrieta (en abril de 2019) y Acetre (un mes después). En cuanto al 'Ciclo en familia', ofrecerá actuaciones con 'A trip to the Music', basado en el clásico film 'A trip to the Moon', y con un evento de la artista Chloé Bird.