Los bares del Casco Antiguo de Badajoz no podrán cerrar más tarde en Los Palomos

Los Palomos se celebran en el Casco Antiguo pero los bares de esta zona serán los únicos de toda la ciudad que no podrán cerrar dos horas más tarde este fin de semana. Esto es lo que se desprende de la resolución de la Junta de Extremadura, que ha decido excluir de la ampliación horaria a todos los locales ubicados en la zona saturada de ruidos.

En la práctica, esto afecta a todos los bares del Casco Antiguo con contadas excepciones como las de la Plaza Alta, Moreno Zancudo, la plaza de San José y la propia Alcazaba –aunque en este último caso no hay bares–.

Así puede comprobarse en el mapa de la delimitación de la zona saturada de ruidos de 2014 –disponible en la página web del Ayuntamiento–, que es el que está en vigor a la espera de que se renueve por tercera vez la declaración del Casco Antiguo como zona acústicamente saturada (ZAS).

De esta manera, durante las noches del viernes y el sábado, los bares, restaurantes, locales de copas y establecimientos de comida rápida de Badajoz podrán cerrar dos horas más tarde de su horario habitual, menos los del Casco Antiguo.

La directora general de Emergencias y Protección Civil de la Junta, Nieves Villar, lo firma así: «Quedan excluidos del horario especial contenido en la presente resolución los establecimientos ubicados en zonas declaradas saturadas por acumulación de ruidos».

La decisión ha cogido por sorpresa al Ayuntamiento de Badajoz. El alcalde, Francisco Fragoso, fue quien solicitó a la Junta de Extremadura la ampliación de los horarios de todos los bares, incluidos los que están dentro de la zona acústicamente saturada, para la fiesta de Los Palomos.

El día 28 de mayo llegó la decisión del gobierno regional. «La respetamos pero no la compartimos», valoró ayer la portavoz municipal, María José Solana. «Teníamos constancia de que se producía la ampliación de horarios, pero no teníamos conocimiento de que se iba a producir una exclusión como la que aparece en la resolución», justifica.

Esto explica que tras la junta local de seguridad –celebrada este martes– para la fiesta de Los Palomos, la propia Solana anunciase que se había concedido la ampliación horaria a todos los bares, como así se publicó en HOY.

«Consideramos que un evento como este debía no tener este tipo de restricciones porque es una fiesta de la ciudad de Badajoz pero que da una proyección a la comunidad autónoma de la que todos nos podemos sentir muy orgullosos, porque nos ha hecho visibles en la tolerancia a nivel nacional e internacional», dijo a este diario.

El Ayuntamiento no ha recurrido la decisión de la Junta. «En este momento, a 48 horas de la fiesta, no cabe presentar nada», dice la portavoz, quien ha reprochado que la Junta no le haya dado la oportunidad de argumentar su solicitud.

«Nos encontramos con una resolución sin que haya habido una información o conversación interna previa ni sin que se nos haya dado la oportunidad de dar nuestra visión», manifiesta.

El Consistorio también ha dicho que espera que la exclusión que se ha hecho de los bares incluidos en la zona acústicamente saturada sea una excepción. «El Ayuntamiento solicita una ampliación de horarios solo en dos o tres eventos de la ciudad a lo largo del año y es muy medido, y en otros casos incluso hemos solicitado restricciones como en la Semana Santa», argumentó Solana.

La Junta de Extremadura confirma que la resolución que ha dictado en el caso de Los Palomos es excepcional. «Esta decisión es puntual para esta fiesta. En otros eventos se estudiará, siempre teniendo en cuenta a los vecinos y a los empresarios», dicen desde la Consejería de Medio Ambiente, a la que compete dar estas autorizaciones.

No es la primera. En los Carnavales de 2016, hizo una resolución idéntica a la de Los Palomos (publicada en el DOEel 2 de febrero de 2016). Este es el único precedente. Llama la atención, no obstante, que ampara su decisión de excluir de la ampliación horaria a los locales de las zonas saturadas de ruidos en un decreto del año 1997. A este respecto, se plantea la duda de si en este tiempo, la Junta de Extremadura ha hecho la vista gorda, dado que durante el año pasado y en lo que va de este, ha autorizado la ampliación de horario de la hostelería sin ninguna restricción en todas las fiestas.

La asociación contra el ruido de Extremadura, en la que está integrada Espantaperros –el colectivo pacense– ha aplaudido la decisión de la Junta. Cree que su resolución es fruto del compromiso que –dicen– la propia directora general adquirió con el colectivo para no autorizar ampliaciones de cierre en las zonas saturadas de ruidos. Un compromiso que, por otra parte, no ha sido confirmado por la propia consejería.

«Espero que esto sea así con todas las fiestas a partir de ahora y que haya pocas excepciones como Carnavales o la fiesta de Fin de Año», comenta José María Iglesias, presidente del colectivo antirruido extremeño y portavoz de Espantaperros. Advierte, además, que esta resolución «obliga al Ayuntamiento y si no la cumple la asociación tomará medidas».

La Confederación de Empresarios de Turismo de Extremadura (Cetex) tacha de «barbaridad y mala decisión» la resolución de la Junta de Extremadura y la achaca a la presión que sobre las administraciones está ejerciendo la asociación Espantaperros. «Los hosteleros del Casco Antiguo están enfadados, pero no queda otra que acatar la decisión porque a estas alturas no podemos hacer nada», comenta Antonio Martínez, gerente de Cetex.