El Ayuntamiento se plantea ofrecer a una empresa de paté los patos del Guadiana

La colonia de gansos y patos que están instalados en el río Guadiana y que desde que se inauguró el parque son una atracción familiar y turística preocupa al Ayuntamiento. Temen que se produzca una eclosión de estas aves en primavera que dé lugar a una superpoblación.

Ante esta realidad, el concejal de Medio Ambiente, Antonio Ávila, se plantea ofrecerle a una empresa extremeña dedicada a la producción de paté que se lleve parte de las aves del Guadiana. «Voy a proponer llamar al señor de la empresa para ver si quiere gansos para crías y de esta manera vamos regulando su población», dice el edil, quien reconoce que hay un exceso de aves. Un tema, añade, que ya ha abordado con la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Precisamente por este mismo motivo, hace unos meses el Ayuntamiento y Joca -la empresa encargada del mantenimiento del parque- colocó en las casetas de mantenimiento del parque del Río unos carteles para pedir que no se le eche de comer a las aves. «Por favor, por la salud de todos, no alimente a los animales», rezan los carteles.

Ya hay dos casos en Badajoz de aves con las plumas retorcidas por desequilibrio nutricional

«Mientras que se les siga echando comida, las aves no buscan alimentos de forma natural y no migran porque no tienen necesidad de buscarse la vida», explica Ávila. El responsable de Medio Ambiente reconoce el atractivo que estas aves aportan a la ciudad estas aves pero, añade, «hay que controlarlas».

Sin embargo, este aviso es desoído por los ciudadanos, que siguen acudiendo a los pies del Puente de Palma para darle pan o gusanitos a los patos. Las aves lo saben y se arremolinan en cuanto ven que van a echarles comida.

Los riesgos asociados a la alimentación de aves y gansos se enumeran en los mismos carteles. Además de que dejan de migrar, perjudica su salud, contamina el medio y aumentan las especies no deseadas. Y, además informan, que las aves tienen suficiente comida en el entorno.

Hay otro motivo y es que la colonia de aves y gansos que se ha instalado en el parque del Guadiana no deja que el césped de su entorno crezca porque también les sirve de alimento. De hecho, ya han tenido que replantar en varias ocasiones la zona y aunque la acotan para evitar el paso, no sirve de freno para estas aves. Al césped no le da tiempo a crecer e incluso han acabado con la grama, lo que provoca que haya zonas de la margen del río con enormes calvas de vegetación.

Este problema no preocupa al Ayuntamiento. Ávila cree que de esta manera «no dejan que crezca en exceso el césped, lo tienen mantenido y fortalece la raíz».

Los expertos también alertan del riesgo de alimentar sin control a aves y gansos. Rocío Salgado es una bióloga pacense, autora de la web 'Aves de Badajoz', donde ha estudiado y fotografiado los animales de Castelar y el parque del río. En este espacio, Salgado explica los riesgos que conlleva alimentar a los patos y gansos con una dieta rica en proteínas o basada prácticamente en carbohidratos. El pan, los gusanitos, las palomitas y las galletas no son para los patos.

'Alas de ángel'

La bióloga ya ha detectado dos casos en Badajoz de la enfermedad de las 'alas de ángel', producida precisamente por el desequilibrio nutricional a la que están sometidas las aves que comen alimentos para humanos. La patología se manifiesta en que las aves presentan las plumas retorcidas (puede verse una en Castelar y otra en el parque del Río), porque éstas crecen más rápido de lo que los huesos de sus alas pueden desarrollarse. La consecuencia es que pierden la capacidad de volar y con ella de sobrevivir.

Salgado ofrece una solución que permite compatibilizar la buena alimentación de las aves con la tradición familiar de acercarse al río para echarles de comer. «La comida nutritiva o los pellets para patos no son caros, son fáciles de llevar y pueden ser comprados en la mayoría de las tiendas de comida para animales», propone la bióloga en su web, que añade que «los granos de trigo, de cebada y de avena son fuentes de alimento saludable» para estas aves acuáticas.

De esta forma además se haría una labor añadida de concienciación y cuidado de la fauna del Guadiana, valora Salgado.