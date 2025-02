'Cloud skin', la tendencia viral de maquillaje en TikTok que te deja la piel como con un filtro

Julia Fernández Miércoles, 19 de julio 2023 | Actualizado 20/07/2023 09:29h. Comenta Compartir

Maquillarse no es embadurnarse ni pintarse. Es un arte. Y como tal, también se rige por tendencias. En los 80, por ejemplo, el eyeliner y las sombras de colores chillones eran lo más. En los 90, iba más los tonos tierras y nude. Y en los 2000... A partir de ese año y con las redes sociales, las tendencias van y vienen a una velocidad de infarto.

Lo último que se lleva, según TikTok, es la piel de nube o cloud skin. Suena cursi, sí, y describirlo también lo es. Se trata de conseguir una piel pulcra, libre de imperfecciones y luminosa en su justa medida, sin pasarse. En términos coloquiales, maquillarse para parecerte a esos filtros de Instagram que te borran cualquier poro, pero sin parecer que llevamos puesta una máscara.

«Es la modernización del efecto mate, pero evitando el acabado acartonado», explica la maquilladora Janire Viguri, en un descanso que se toma entre boda y boda. «Es temporada alta», ríe. «El nombre viene del efecto que nos da la luz tamizada por la nubes en esas fotos en las que nos vemos tan favorecidas, con la piel muy bien y con cero imperfecciones. Conseguirlo, aunque parezca que no, es bastante fácil. Solo hay que encontrar los productos adecuados que, por otro lado, tampoco son tantos.

Querer tener la piel como la que nos ponen los filtros perfeccionadores de las redes sociales tiene su polémica. En un primer momento, fue la app Snapchap quien puso de moda el uso de los mismos, pero con una finalidad muy diferente: se trataba de ponerte orejas de conejo, ojos de gato, etc. Luego, fue Instagram quien copió la idea y ha acabado derivando en unas técnicas que pueden llegar a transformar la morfología por completo.

Especialistas de salud mental llevan meses alertando de cómo afecta el uso de estos filtros a los jóvenes. Algunos mejoran la apariencia ligeramente, pero otros transforman la fisionomía por completo. Algo que no sería peligroso si mucho adolescentes no se sintieran mal por no ser como los perfiles que siguen en redes. A principios de este año, hubo un gran revuelo por el filtro de TikTok 'Bold Glamour', pero no ha sido el único.

Vuelven las prebases perfeccionadoras

Polémicas aparte, el 'cloud skin' es una tendencia que nos ayudará a vernos mejor porque el objetivo es conseguir que nuestra piel se vea lo más perfecta posible. Para ello, lo primero es prepararla «siguiendo nuestra rutina habitual» y aplicarnos el tan necesario protector solar. Con estoy ya sobre la piel, llega el primer paso del maquillaje: «Aplicar una prebase alisadora». Las reconoceremos, explica la experta, porque en su nombre incorporan palabras como 'blur', 'minimizador de poros', 'alisadora de piel'… Lo que logramos es un efecto «aterciopelado» y liso. Nos ayudará a «rellenar, controlar brillos, etc.».

Después es el momento de usar nuestra base de maquillaje. «No tiene por qué ser mate, ya que sería demasiado, buscamos algo más ligero y natural». En principio, no haría falta ninguna en concreto, sino la que nos va bien a nuestra piel. «En este momento, se lleva un acabado más traslúcido que hace unos años». Para matificar la zona T, es decir, frente, nariz, mejilla y barbilla usaremos «polvos sueltos también traslúcidos».

Tintes en las mejillas

A partir de aquí llega el turno de maquillarse ojos y mejillas. Lo recomendable para los primeros es algo suave, sencillo… aunque también depende de cada uno». Para los mofletes, «mejor usar coloretes en tinte, que aguantan muy bien y no son nada pesados». ¿Y en polvo? «También, si son suavecitos». De lo que tenemos que olvidarnos es del iluminador con partículas o muy potente: «cuanto más natural, mejor», concluye Viguri.

Esta tendencia de maquillaje amenaza con ser la reina de este verano, aunque en realidad es obra del profesional Dominic Skinner, 'make up artist' de la firma MAC Cosmetics, que la empezó a utilizar en marzo de 2022. Ha trabajado con los mejores, entre ellos, con Alexander McQueen en sus campañas. «No se debe tener miedo a probar cosas nuevas, especialmente con el maquillaje. Si ves algo que te llama la atención, dale una oportunidad», asegura.

