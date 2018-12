España quiere saber sobre Rosalía, el cachopo y hacer la declaración de la renta Google desvela las tendencias en búsquedas en 2018 ISAAC ASENJO Madrid Miércoles, 12 diciembre 2018, 10:34

No hay herramienta sociológica más eficaz que los buscadores en la web. Realizan una radiografía acorde a los intereses de los internautas sin trampas ni cartón. Y claro, habrá quien lleve 'malamente' ver a Rosalía por todas partes. Porque se antoja difícil no verla en los últimos meses en algún programa de televisión, oirla en la radio, ver algún cartel por la calle con su figura o ver su nombre en alguna red social. Se la ha visto hasta en la RAE, que se prestó en Twitter a aclarar cual es la mejor opción para saber escribir (y cantar) el famoso 'tra, tra' de la catalana. Quien no haya oído su nombre es que ha estado metido en una cueva. Porque el 'mal querer' es omnipresente y la sensación musical del momento es lo más buscado de Google en este 2018.

La flamante ganadora de dos Grammy latinos puede ser cualquier cosa menos una desconocida aunque cope el número uno de las personalidades de interés para los españoles en lo que se refiere al rey de los buscadores, que ha publicado la lista de tendencias en este año al que tan poco le queda. Le siguen otros nombres destacados del año, aunque por motivos distintos. Entre ellos el Dj Avicii -que se suicidó en septiembre- Stan Lee -creador para Marvel de Hulk, Spiderman, Vengadores y Los Cuatro Fantásticos- o el astrofísico Stephen Hawking. También en 2018 el mundo dijo adiós a las grandes cantantes Aretha Franklin y Montserrat Caballé, la estrella de la ópera española más importante de todos los tiempos.

Las tendencias en las búsquedas generales sitúan al Mundial de Rusia -que coronó a Francia- como el evento número uno en el buscador. Un campeonato desastroso para España y que le costó el puesto a Lopetegui- que también se encuentra destacado en las listas- dos días antes de comenzarlo.

Francia, campeona del Mundial de Rusia.

También es tendencia destacada Cristina Cifuentes. La expresidenta de la Comunidad de Madrid se vio obligada a dimitir el pasado 25 de abril tras aparecer en un vídeo robando dos cremas faciales en un supermercado en la época en la que era diputada de la Asamblea de Madrid. Fue la gota que colmó el vaso tras su polémico Máster.

Entre los términos se encuentra también el popular videojuego 'Fortnite', la canción 'Bohemian Rhapsody' del grupo Queen, o la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy.

Fornite.

Destacan también en la lista la ex actriz Meghan Markle, protagonista por su boda con el Príncipe Enrique de Inglaterra, o el periodista José María Íñigo, encargado de presentar en los últimos años Eurovisión y que este año murió a pocos días de la gala del concurso televisivo.

En cuanto a la categoría ¿Qué?. Lo que más le preguntan los españoles al rey de los buscadores es «¿Qué es el cachopo?». La búsqueda este año parece que no es sólo gastronómica, aunque el filete de carne relleno habitualmente de queso y jamón siempre esté de moda, sino que la inquietud también va relacionada con las informaciones sobre César Román, 'el rey del cachopo'.

Cachopo

Las polémicas políticas también se colaron en este tipo de dudas, pues los españoles también se preguntaron «¿Qué es una moción de censura?» y «¿Qué es la derogación de la prisión permanente revisable?».

Destaca que en la lista del top 10 en esta cuestión se cuelen asuntos como el interés por la clamidia o la sarna.

Este 2018 las tendencias de lo que los españoles preguntamos cómo hacer a Google tienen que ver con trámites burocráticos. El primer lugar de tendencia en la categoría fue la pregunta: «¿Cómo hacer a declaración de la renta 2018?». Seguido de «¿Cómo reclamar irpf maternidad?». Aunque también destacan las inquietudes sobre recetas caseras al preguntar cómo hacer torrijas caseras.

Torrijas.

Tendencias generales en España

Mundial 2018

Cristina Cifuentes

Fortnite

Bohemian Rhapsody

Cómeme el Donut

Moción de Censura

Fariña

Cambio de Horario 2018

Huelga 8 marzo 2018

Sentencia La Manada

Personajes

Rosalia

Avicii

Stan Lee

Stephen Hawking

Freddie Mercury

Meghan Markle

José María Iñigo

Lopetegui

Aretha Franklin

Montserrat Caballé

Series y programas de Televisión

Eurovision

Gran Hermano VIP

Operación Triunfo

Supervivientes

Masterchef Celebrity 3

The Good Doctor

Fatmagul

Elite

La Catedral del Mar

Arde Madrid

Preguntas: ¿Cómo?

¿Cómo hacer la declaración de la renta 2018?

¿Cómo reclamar irpf maternidad?

¿Cómo funciona tinder?

¿Cómo se conocieron harry y meghan?

¿Cómo llamar con numero oculto?

¿Cómo va lo mio nacionalidad?

¿Cómo hacer torrijas de leche?

¿Cómo purgar radiadores?

¿Cómo solicitar la vida laboral por móvil?

¿Cómo saber si te han bloqueado en whatsapp?

Preguntas: ¿Qué?

¿Qué es el cachopo?

¿Qué es vtc?

¿Qué es una moción de censura?

¿Qué es derogación prisión permanente revisable?

¿Qué es nfc?

¿Qué es aove?

¿Qué es Brexit?

¿Qué es clamidia?

¿Qué es sarna?

¿Qué es Fortnite?