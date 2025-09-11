HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Educación denunciará a las empresas que no presten las rutas escolares encomendadas por resolución
Un grupo de adolescentes en la puerta de un instituto. R. C.

Tres de cada cuatro chicos temen ser «acusados injustamente» de acoso o violencia de género

Un estudio de Plan Internacional sobre la adolescencia en España revela que una de cada cuatro mujeres de entre 17 y 21 años recurre a la Inteligencia Artificial «para contarle cosas»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:39

Casi tres de cada cuatro chicos de entre 12 y 21 años tienen miedo de ser «acusados injustamente» de acoso o violencia de género, según ... revela el estudio 'Así somos: el estado de la adolescencia en España', que ha presentado este jueves la ONG Plan Internacional, y que también destaca que una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años asegura que recurre a la Inteligencia Artificial (IA) como confidente «para contarle cosas», frente a un 12% en el caso de los chicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida
  2. 2 Estas son las rutas de transporte escolar en Extremadura que podrían verse afectadas
  3. 3 El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura
  4. 4 Nuevas restricciones para fumadores: estos son los espacios donde ya no se podrá fumar
  5. 5 Una niña resulta herida grave en la A-5, a la altura de Almaraz
  6. 6 Extremadura suma cuatro nuevas fiestas de Interés Turístico: estos son los pueblos donde se celebran
  7. 7

    La Junta adjudica de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas
  8. 8 La FIFA envió al Badajoz el primer requerimiento de pago en abril de 2024
  9. 9 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  10. 10

    Marcelino Ollé Sesé, nuevo director general de Comunicación de la Junta de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tres de cada cuatro chicos temen ser «acusados injustamente» de acoso o violencia de género

Tres de cada cuatro chicos temen ser «acusados injustamente» de acoso o violencia de género