Tráfico hará más fácil y barato convertir en histórico un vehículo con más de 30 años

Excepciones a la circulación en las zonas de bajas emisiones

Una de las preocupaciones de los propietarios de vehículos antiguos es el problema con que se encuentran en las ciudades con zonas de bajas emisiones (ZBE), por donde los vehículos de combustión más contaminantes no pueden circular so pena de ser multados. «Esto siempre ha generado mucha inquietud», reconocen desde la FEVA. Cada vez más ayuntamientos impulsan ordenanzas municipales que restringen la circulación de vehículos sin distintivo medioambiental en sus centros urbanos. «¿Y si tienes un vehículo antiguo y vives en el centro de la ciudad qué haces, lo metes en un remolque para sacarlo fuera?, se preguntan los titulares. Francisco de las Alas-Pumariño, jefe de la Unidad de Normativa de la DGT, es consciente de ello y apunta, en este sentido, que el nuevo reglamento mencionará que las ordenanzas municipales »podrán establecer excepciones a la circulación de vehículos históricos por las zonas de baja emisiones«, aunque admite que habrá ayuntamientos más restrictivos y otros más permisivos. »Se intentará transmitir la idea de que el cambio climático no está producido por estos vehículos«, señala. Según la FEVA, el 80% de los propietarios los usa menos de 30 días al año. »Debemos proteger estos vehículos y que se puedan usar de manera ocasional en las ciudades porque también son un atractivo turístico», indican desde la Federación, donde consideran que estos coches «no contribuyen significativamente a la contaminación atmosférica en las ciudades».