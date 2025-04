Los pediatras consideran «urgente» que los menores de 5 años se vacunen contra la gripe

Los pediatras consideran que la vacunación contra la gripe de los menores de cinco años es «urgente» y hacen un llamamiento a las familias y ... a las administraciones para mejorar las tasas de cobertura, que en los niños son muy inferiores a las de otros colectivos. Según los informes del Ministerio de Sanidad, apenas uno de cada tres menores de 5 años (el 36%) recibió la vacuna antigripal en la temporada pasada, con autonomías como Madrid y Cataluña por debajo de esa cifra y otras con datos aún más preocupantes, como el País Vasco y Baleares, por debajo del 20%.

«Este año tenemos que cambiar esta situación y todos los pediatras de atención primaria debemos hacer un esfuerzo por explicar a los padres y madres que atendemos en las consultas de la conveniencia de la vacunación infantil, también de la gripe, a las edades recomendadas por las autoridades sanitarias», señala el doctor Pedro Gorrotxategi, presidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

Los médicos creen que la población general desconoce la importancia de la vacunación contra la gripe en los niños. «La sociedad considera que la vacuna contra la gripe es necesaria para las personas mayores, y no así para la población infantil, pero esto es un error», explica el doctor Ignacio Domingo, coordinador del Grupo de Vacunas de AEPap.

Aunque existe la creencia de que la gripe no es tan grave en los menores, la asociación explica que la proporción de niños pequeños hospitalizados por esta enfermedad es la misma que en mayores de 60 años, y dos de cada tres niños ingresados no tenían factores de riesgo. De esta forma, los médicos subrayan que la vacuna no solo evita que los niños actúen como «transmisores», sino que se protege a los propios menores porque «incluso sin factores de riesgo pueden desarrollar cuadros graves que hagan necesario su ingreso hospitalario».

Los médicos recuerdan que existen dos tipos de vacunas, la intranasal, que no exige pinchazos, y que está autorizada para los niños de entre dos y cinco años, y la intramuscular, que se administra en una inyección y que es la única disponible entre los seis meses y los dos años. Por debajo de los seis meses, no hay vacunas disponibles, pero los expertos creen que en esas edades resulta más importante proteger a los convivientes, con vacunación y con otras medidas, como el lavado de manos.

La vacunación frente a la gripe en los niños de entre seis meses y cinco años se recomendó por primera vez en octubre de 2023, y los resultados son muy positivos. Según una investigación del Instituto de Salud Carlos III publicada en Eurosurveillance, esta vacunación previno un 70% de las infecciones gripales que se hubieran consultado en atención primaria, y un 77% de las hospitalizaciones por gripe, entre los menores vacunados. El estudio se ha llevado a cabo sobre 1.666 menores de 5 años, de los que 1.364 fueron atendidos en centros de salud y 302 fueron hospitalizados. Con base en las conclusiones del trabajo, las autoras recomiendan seguir impulsando las coberturas de vacunación antigripal en este grupo de edad.