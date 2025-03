La OMS decreta el fin de la emergencia internacional por la covid

Álvaro Soto Madrid Viernes, 5 de mayo 2023, 15:30 | Actualizado 18:33h. Comenta Compartir

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido que la covid-19 ya no es una emergencia internacional. Casi tres años después de que el 30 de enero de 2020 el organismo sanitario encendiera todas las alarmas sobre el entonces nuevo coronavirus descubierto en China, la situación en el mundo ha mejorado notablemente, aunque en estos 1.191 días la enfermedad se ha cobrado un altísimo precio: se han diagnosticado 756 millones de casos y se han notificado 6,9 millones de fallecimientos en todo el mundo; unas cifras que, siendo enormes, subestiman la realidad, ya que la propia OMS reconoce que han podido fallecer 20 millones de personas.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó este viernes de una resolución que representa otro avance hacia el fin definitivo de la pandemia. «[El jueves] el Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo», indicó Ghebreyesus, que quiso dejar claro que aunque se mantendrá la vigilancia. «Ha sido una decisión tomada con precaución. No dudaré en volver a declarar la emergencia si la situación cambia», destacó.

De hecho, insistió en que el virus sigue siendo una «amenaza global». «Ahora mismo, miles de personas en todo el mundo están luchando por sus vidas en unidades de cuidados intensivos y millones más continúan viviendo con los efectos debilitantes a causa de la covid persistente. Este virus llegó para quedarse. Todavía está matando y todavía está cambiando. El riesgo sigue siendo que surjan nuevas variantes que provoquen nuevos aumentos en casos y muertes», subrayó. Aun así, la OMS considera que la reducción de la mortalidad y la mayor inmunidad, natural y gracias a las vacunas, permite dar este paso.

En su intervención, el director general de la OMS hizo un balance general de los tres años de covid-19, que calificó como «mucho más que una crisis sanitaria». «Ha causado graves trastornos económicos, ha interrumpido los viajes y el comercio, ha cerrado negocios y ha hundido a millones de personas en la pobreza. Ha provocado una grave agitación social, con fronteras cerradas, movimiento restringido, escuelas cerradas y millones de personas experimentando soledad, aislamiento, ansiedad y depresión», recordó.

«La covid ha cambiado el mundo y nos ha cambiado a nosotros. Y así es como debe ser. Si volvemos a cómo eran las cosas antes, no habremos aprendido la lección y habremos fallado a nuestras generaciones futuras», aseveró Ghebreyesus, cuya actuación durante la pandemia ha sido cuestionada, sobre todo, por el retraso en dar la voz de alerta.

La declaración de una enfermedad como emergencia sanitaria internacional solo supone un aviso, pero sin medidas ejecutivas, ya que la OMS no tiene potestad sobre los países. Por eso, el anuncio de ayer es más simbólico que efectivo. Además, las restricciones se han relajado desde hace tiempo hasta casi desaparecer. La penúltima de ellas, el uso de la mascarilla en interiores y en el transporte público, se eliminó de manera global en los últimos meses del año pasado y en los primeros de 2023.

Para la OMS, la covid-19 seguirá siendo una pandemia, ya que esta denominación, establecida el 11 de marzo de 2020, es únicamente la manera de definir el aumento de casos de una enfermedad con capacidad para extenderse en todo el mundo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludó la decisión de la OMS con un mensaje en Twitter. «Mi recuerdo emocionado a las familias que han perdido a un ser querido. No olvidemos la mayor de las lecciones: unidad y reforzamiento de la ciencia y nuestro Sistema Nacional de Salud. Entre todos lo hemos logrado», escribió Sánchez. En España, la covid-19 ha dejado más de 120.964 fallecidos con prueba diagnóstica positiva, aunque la número real de muertes se encuentra en el entorno de las 150.000.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información