Gobierno y autonomías estudiarán este miércoles reducir las cuarentenas

El Gobierno y las comunidades autónomas comenzarán a debatir este miércoles la posibilidad de seguir los pasos de países como Estados Unidos o Grecia y acordar una reducción sustancial de los días de duración de la cuarentena que deben respetar todos los españoles cuando dan positivo en coronavirus.

Las autoridades estadounidenses, por recomendación de los técnicos que le asesoran en el combate contra la pandemia, han acordado reducir la cuarentena, el tiempo mínimo que un positivo debe permanecer aislado de cualquier otra persona, de los diez días actuales a cinco. Al menos para el caso de los asintomáticos y de los que tienen un padecimiento leve.

La razón sería doble. Por un lado, que los estudios indican que el período de mayor transmisión del virus son los dos días previos a tener algún síntoma y los tres posteriores. Y segundo, que la enorme transmisibilidad de la variante ómicron está provocando una gran cantidad de contagios y cuarentenas, que amenazan con provocar un colapso de los servicios sanitarios y serios problemas laborales por el ascenso de las bajas.

Ya estudian seguir los pasos de EE UU y Grecia países como Italia o Reino Unido. Los responsables sanitarios españoles comenzarán a tratar el tema en el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud que este miércoles reúne a la ministra de Sanidad y a los consejeros. No obstante, no parece probable que los políticos tomen una decisión antes de oír a sus técnicos, y la Comisión de Salud Pública no se reúne hasta la semana próxima.