Un estudio sueco desvincula la vacunación contra la covid de cambios menstruales La investigación, con tres millones de participantes, encuentra un leve incremento de casos de sangrado en mujeres que están en la menopausia, pero no halla una relación de causalidad

Álvaro Soto Madrid Jueves, 4 de mayo 2023, 12:02 | Actualizado 16:26h. Comenta Compartir

Un estudio de la Agencia Sueca de Productos Sanitarios no ha encontrado relación entre la vacunación contra la covid-19 y los cambios en su ... menstruación que han reportado millones de mujeres en todo el mundo. La investigación, en la que han participado tres millones de mujeres de entre 12 y 74 años entre diciembre y febrero de 2022, solo halló asociaciones «débiles e inconsistentes» entre las vacunas y el contacto con profesionales sanitarios en mujeres que tienen la regla (visitas a atención primaria, consultas con especialistas u hospitalización relacionada con alteracioens menstruales) y detectó un leve incremento de los casos de sangrado en menopáusicas que recibieron la tercera dosis de Pfizer y Moderna, pero no con AstraZeneca. Los autores creen que esta leve relación no es suficiente para establecer una relación causal entre las vacunas y el excesivo sangrado.

Los cambios en la menstruación provocados por las vacunas, un supuesto efecto secundario del que han informado mujeres en sus círculos de confianza y públicamente a través de las redes sociales, han sido un motivo de investigación para los expertos. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) concluyó que «el sangrado menstrual abundante es una posible reacción adversa de las vacunas de ARN mensajero» (Moderna y Pfizar) y recomendó «que se incluya en la ficha técnica y prospecto de estas vacunas». Eso sí, el organismo europeó también explicó que «no existe evidencia que sugiera que las alteraciones menstruales tengan algún impacto en la reproducción o en la fertilidad de la mujer» y que, en cualquier caso, «el balance beneficio/riesgo» de Moderna y Pfizer se mantenía «favorable». En su Informe de Farmacovigilancia de noviembre del año pasado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) explicaba que hasta esa fecha en todo el mundo se habían notificado 9.000 casos de sangrado menstrual abundante tras la administración de cualquier dosis de estas vacunas (primera, segunda o dosis de refuerzo). En un pequeño número de mujeres este sangrado más abundante ocurrió tanto con la dosis inicial de la vacuna como tras la administración de la segunda dosis. Pero según detallaba la agencia, «la información disponible indica que la gran mayoría de estos casos son transitorios y autolimitados, sin revestir gravedad». Respecto a España, hasta el 9 de octubre de 2022, se registraron 921 notificaciones de estos trastornos con la vacuna de Pfizer y 299 con la de Moderna en mujeres de entre 12 y 49. Hasta esa fecha se habían administrado 15,6 millones de dosis de Pfizer y 6,2 millones de Moderna. Los expertos españoles explicaban en este documento que «los trastornos menstruales son frecuentes a lo largo de la vida de una mujer y pueden ocurrir por una gran variedad de factores, incluyendo otras enfermedades y medicamentos que podrían estar presentes en la mujer con anterioridad» y de todas formas, pedían a las mujeres que estuvieran preocupadas por estos cambios o que experimentaran sangrado que consultaran con sus médicos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión