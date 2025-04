Registran el dominio 'pajaporte' que redirige a la web del ministerio de Escrivá

J. A. G. Jueves, 4 de julio 2024, 13:40 | Actualizado 13:45h. Comenta Compartir

«Pajaporte». Así han bautizado los más bromistas de las redes sociales el sistema impulsado por el Gobierno para comprobar que los usuarios que quieran ver páginas pornográficas no son menores. E incluso en alguna definición de trazo grueso ya hay medios que hablan directamente del «pasaporte porno» en lugar de su nombre oficial 'Cartera Digital Beta', la aplicación móvil que incorporará un sistema de verificación de edad para que los menores no accedan a contenidos para adultos.

La medida para tratar de evitar que niños y adolescentes tengan las webs pornógraficas a golpe de 'clic' fue avanzada el pasado lunes por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, quien un día más tarde, tras el Consejo de Ministros del martes, detalló su funcionamiento, que entre otras cosas incluye un carné digital con 30 accesos durante 30 días. El citado documento ha desatado la chanza en las redes sociales, donde el 'pajaporte' se ha viralizado generando centenares de memes (hasta le han hecho una canción de estilo mexicano, 'El corrido de la corrida', mediante una aplicación de IA), además de un acalorado debate con posturas a favor y en contra. El término pajaporte ha llegado a ser tendencia en X (antes Twitter).

Pero la broma que más está dando que hablar este jueves es la compra por parte de una persona o personas anónimas del dominio 'pajaporte.es' y 'pajaporte.com' que tecleándolos ambos en la barra del buscador redirige al usuario a la web oficial del Ministerio de Escrivá, donde han cogido al vuelo la guasa de los internautas para hacer una lectura positiva y sacar el máximo partido del cachondeo del 'pajaporte'.

Así las cosas, fuentes del Ministerio consultadas por este periódico señalaron que se dan por satisfechos si el troleo sirve al menos para avivar el debate sobre las consecuencias del porno en niños. «Es cierto que hay gente que se lo toma a broma pero si sirve para concienciar, no es poca cosa», indican desde el departamento de Escrivá, donde no tienen información de quién o quiénes han podido registrar ambos dominios y menos aún redirigirlos a su web oficial. «Nosotros, desde luego, no hemos sido, pero si ayuda a poner encima de la mesa este debate, ni tan mal», apuntan las personas consultadas al respecto.

Cabe reseñar, en este sentido, que gracias a 'pajaporte.es' y 'pajaporte.com' muchos usuarios están llegando conocer con más detalle en qué consiste la Cartera Digital Beta, ya que la noticia con todas las especificaciones técnicas de la herramienta aparece bien destacada en la portada de la web del ministerio.

«Grave problema»

En la presentación del carné digital, Escrivá subrayó el «grave problema» de consumo de pornografía entre los menores, y recordó que estos acceden por primera vez a contenido pornográfico entre los 9 y los 11 años, que casi tres de cada cuatro lo consumen habitualmente y que el 30% afirma que es su única fuente de información afectivo-sexual.

Actualmente Beta se encuentra en plena fase de desarrollo, que durará algo más de dos meses, de forma que estará disponible para todos «al final del verano», según avanzó el ministro. «Lo único que estamos pidiendo a los adultos es un pequeñín esfuerzo de que se identifiquen con un sistema que es muy fácil», aseguró en la presentación de la 'app' antiporno.