HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un guardia civil comprueba la documentación de un camión en el puerto. Jesús Signes

La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con inversiones inmobiliarias y préstamos privados

Las escuchas telefónicas desvelan la creación de empresas pantalla para borrar el rastro de la fortuna que amasaron los jefes de la red internacional de tráfico de cocaína

Javier Martínez

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:39

Comenta

La red 'narcoportuaria' de Valencia blanqueaba el dinero procedente del tráfico de cocaína con grandes inversiones inmobiliarias, un servicio de préstamos privados, la creación de ... empresas pantalla y también con algunas operaciones logísticas, según las investigaciones policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  2. 2 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  3. 3 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5 En libertad los tres presuntos autores de una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo
  6. 6

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  7. 7

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres
  8. 8 Dos accidentes de tráfico con dos dos heridos durante este jueves en Badajoz
  9. 9

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  10. 10

    Educación subirá 80 euros al mes el sueldo de los docentes extremeños desde enero pese al desacuerdo sindical

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con inversiones inmobiliarias y préstamos privados

La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con inversiones inmobiliarias y préstamos privados