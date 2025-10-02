HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R. C.

El Poder Judicial refuerza algunos juzgados de violencia machista, a pocas horas de asumir delitos sexuales

En siete comunidades autónomas, 23 juzgados tendrán un juez extra para cumplir sus nuevas competencias, según lo acordado por el CGPJ

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:53

Comenta

Cuando falta un día para que los juzgados especializados en violencia de género asuman sus nuevas competencias en delitos sexuales, el Consejo General del Poder ... Judicial aprobó darle un «refuerzo» a 23 juzgados, a petición de los Tribunales Superiores de Justicia de siete Comunidades Autónomas: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Canarias, Cataluña, y Galicia. El refuerzo consiste en la delegación de un juez extra a estos juzgados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  2. 2 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  3. 3

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  4. 4

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid
  5. 5 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra
  6. 6

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  7. 7

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  8. 8

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  9. 9 La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude
  10. 10 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Poder Judicial refuerza algunos juzgados de violencia machista, a pocas horas de asumir delitos sexuales

El Poder Judicial refuerza algunos juzgados de violencia machista, a pocas horas de asumir delitos sexuales