Los padres acusados de matar a sus dos bebés dicen ser inocentes

Los padres de los bebés de cuatro meses que fallecieron en Albacete en 2018 y 2019 con signos de haber sufrido malos tratos niegan que sus hijos fallecieran por malos tratos. Ambos se sientan en el banquillo de acusados en un juicio con jurado popular que está celebrándose en la Audiencia Provincial de Albacete y este viernes fue su turno para declarar.

Según la madre, que declaró durante más de dos horas, si no llevaba a sus bebés al médico para que fueran atendidos de sus lesiones era porque «yo pensaba que no era nada». «Le preguntaba a mi suegra y, como ella ya había sido madre de dos hijos y tenía experiencia, me decía que se los subiera y que no era nada», añadió.

Su testimonio y el de su marido corroboraron la estrategia de sus abogados. Éstos argumentaron que el matrimonio tiene una «inteligencia límite» y que las lesiones que presentaban los pequeños en el momento de su fallecimiento no fueron intencionadas sino fruto de la inexperiencia de sus progenitores. Incluso los letrados de la defensa llegaron a criticar que el tribunal no haya autorizado una prueba genética que podría aclarar si los bebés padecían alguna patología como osteogénesis imperfecta o enfermedad de los huesos de cristal, lo que explicaría sus fracturas óseas.

Libre absolución

«Nunca han tenido la determinación de acabar con la vida de sus hijos. Es incierto que los lesionasen, maltratasen y golpeasen de forma consciente y voluntaria», indicó este viernes en su alegato uno de los abogados de la defensa, que solicita la libre absolución o, al menos, que se les condene por homicidio imprudente.

Sin embargo, las explicaciones de los dos acusados y de sus defensas siguen sin convencer a la fiscalía, que mantiene su petición de pena de prisión permanente revisable por dos delitos de asesinato para los padres. Para la abuela paterna de los niños solicita cuatro años y medio de cárcel por imprudencia grave y omisión de un delito de maltrato en el ámbito familiar ya que no recomendó a los padres acudir al médico cada vez que un bebé sufría una lesión. Por el contrario, se ofrecía para aplicarles ritos de curandera. El juicio continuará la próxima semana y finalizará con el veredicto del jurado popular formado por cinco mujeres y cuatro hombres.