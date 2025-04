«También soy padre; quiero que mi amiga aparezca», dice el segundo investigado

M. J. PASCUAL Valladolid Lunes, 31 de enero 2022, 13:22 | Actualizado 13:44h. Comenta Compartir

«Está siendo un palo muy grande», dice Carlos. «Yo también soy padre y entiendo cómo lo tienen que estar pasando su familia. Soy amigo ... de ella, lo único que quiero es que aparezca». Insiste en que no puede contar nada sobre lo que vivió la madrugada del jueves 13 de enero, porque hay secreto de sumario y la Guardia Civil y su letrado le han aconsejado que no lo haga aunque, subraya, «qué más quisiera yo poder contarlo todo, porque se están difundiendo cosas que no son». Pero sí cree que a lo largo de esta semana puede haber novedades en la investigación que permitan dejarle fuera de toda sospecha. Confía en las cámaras de La Maña, el establecimiento familiar «para que se vea que yo fui el primero en bajarme del coche y me fui a casa, esa noche tenía a mis hijos». Niega haber incurrido en contradicciones. «Nosotros hemos dicho siempre lo mismo, contradicción ninguna. Es lo que puedo decir, que lo estamos pasando mal» .

Carlos, que ha declarado en la Comandancia de la Guardia Civil en varias ocasiones, la última con asistencia de un abogado, insiste en que siempre ha colaborado de buen grado y siempre que se le ha requerido en las investigaciones para dar con el paradero de Esther López, la joven de 35 años que lleva desaparecida de su casa en Traspinedo (Valladolid) 17 días, sin que las extensas y multitudinarias batidas realizadas en los pinares del término, el cana y el río hayan dado resultado. Más información sobre el caso El contador en la búsqueda de Esther López empieza de cero En libertad el detenido por la desaparición de Esther López Él participó al principio en estos rastreos en busca de su amiga, con quien compartió las horas anteriores a su desaparición, sin que notara en el comportamiento de la joven nada extraño o que le pareciera fuera de lo normal. «Yo me enteré después de la desaparición al día siguiente, cuando pregunté al chico de El Romeral (Óscar, supuestamente el último en ver a Esther en ese cruce de La Maña, con quien, según su primera declaración, habría discutido porque ella quería seguir de fiesta y él se marchó a su casa, en esa urbanización). Ahora, Carlos ya no va a las batidas «porque la gente habla». «Lo más importante es que aparezca. Como padre que soy me pongo en el lugar del suyo. Es terrible lo que estamos viviendo. De estar bien, de estar de fiesta, a esto...», se lamenta su amigo. Tras el fallido rastreo multitudinario del pasado sábado, la Guardia Civil prosigue sus investigaciones en el círculo ínitmo de Esther y las extiende hasta Valladolid, después de que la titular del Juzgado de Instrucción 5 ordenara la puesta en libertad provisional al único detenido hasta el viernes pasado, Ramón García 'El Manitas', ante la falta de indicios sólidos de su implicación en la desaparición de su vecina. Aunque este hombre aún no está completamente fuera de la investigación, pues la autoridad judicial aún está pendiente de recibir los informes con los resultados de las muestras y restos biológicos tomados en su vivienda por la policía científica, así como del informe de la inspección realizada en su vehículo. Por el momento, tendrá que ir a firmar todos los días y se le ha retirado el pasaporte, con la advertencia también de que no puede salir de Valladolid.

