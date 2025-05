El mensaje viral que circula entre los padres ante la vuelta al cole

irene toribio Lunes, 5 de septiembre 2022, 18:20 Comenta Compartir

Septiembre ya está aquí y con él la vuelta a la rutina, tanto para adultos como para los peques de la casa. Volver al colegio debería ser sinónimo de tranquilidad, alegría por los reencuentros con amigos... Sin embargo, para algunos es un auténtico infierno. Y no hablamos de la pereza por estudiar o hacer deberes o el temor a ciertas asignaturas, hablamos de la soledad y el acoso escolar (bullying). Tristemente es una de las lacras más frecuentes entre los alumnos, por ello hay que ponerle fin como sea. Ahora, gracias a las redes sociales, se ha viralizado un mensaje muy importante para los papás, y es que la educación empieza en casa.

Se trata de un mensaje con el que se pide concienciación y educación en casa para que no haya motivos de burlas ni desprecios por condiciones económicas, aspectos diferentes o cualquier otro motivo. Porque todos somos iguales y así deben crecer nuestros pequeños, acogiendo a todos por igual y teniendo claro que cada uno es como es.

«Explícale a tu hijo que no es motivo de burla ser muy alto, bajo, gordo, flaco, negro o blanco. Que no tiene nada de malo llevar los mismos zapatos o deportivas todos los días. Explícale que una mochila usada o rota carga los mismos sueños que una de carrito o de algún personaje. Enséñale que no excluya a nadie por ser diferente o no tener las mismas posibilidades que otros. Explícale que las burlas duelen y que a la escuela se va a aprender y no a competir, criticar o humillar. Explícale que ellos y sus compañeros valen lo msmo», reza el mensaje, que ha conseguido alcanzar a miles de padres a través de Whatsapp, Facebook, Twitter e Instagram.

El texto invita a sentarnos con nuestros hijos antes de empezar las clases de nuevo y explicarles que no hay diferencias entre compañeros, de ningún tipo, y en ningún caso deben ser motivo de burla. Porque los preparativos para la escuela van mucho más allá de lo material.