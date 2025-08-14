La influencer que acampa en una hamaca entre montañas revela los sorprendentes detalles de su aventura

Duerme, desayuna, lee, hace sus necesidades… todo a cientos de metros del suelo. Ana Paula 'vive' suspendida entre las montañas, acampando en una hamaca allá donde va. Esta 'influencer' mexicana ha convertido su forma extrema de viajar en un fenómeno en redes sociales, donde comparte los detalles más sorprendentes y curiosos de una aventura que quita el aliento. Ni AirBnb, ni Booking... su apartamento está en las alturas y no es apto para acrofóbicos.

Ana Paula es una aventurera, pero viajar con ella supone estar dispuesto a enfrentarse a lo extremo. Lo suyo «no es solo vivir, es sentirse vivo», asegura ella misma, y por eso decide viajar con una mochila a cuestas en la que lleva su propia cama. Porque sí, esta joven no duerme en una cama de hotel a la vieja usanza, ni siquiera lo hace en sacos de dormir ni en tiendas de campaña... ella duerme en su hamaca y no la cuelga en cualquier sitio, si no entre montañas.

Va preparada para todo. Literalmente. La curiosidad de sus seguidores ha sido tal que le han preguntado cómo afronta el frío, el viento, cómo desayuna o bebe, y hasta cómo hace sus necesidades. Y ella ha respondido abiertamente.

Los detalles de su aventura extrema

Ana Paula ha confesado que «aunque creo que no es normal hacer caca todas las noches, si tengo que hacerlo agarro una bolsita, lo hago ahí y me la llevo». Deja claro que «el objetivo es no cagar al aire y no dejar rastro en la montaña». En el caso de tener ganas de hacer pipí, que sí es algo más habitual, «te anclas ahí arriba y simplemente lo haces», cuenta mientras señala las cuerdas que sostienen su arnés.

A la hora de despertar entre las nubes, tampoco le falta detalle. En su mochila también lleva una pequeña cafetera y una estufa de gas para que su café esté recién hecho.

También ha explicado que no hay frío que pueda con ella, y es que acampa con varias mantas térmicas que la protegen de las bajas temperaturas.

Cómo sube y cómo baja, por supuesto, es la pregunta más repetida entre quienes siguen su aventura, así que no duda en compartir cada detalle de su experiencia por si alguien se atreve a sumarse... ¿Viajarías, como Ana Paula, con tu cama a cuestas y dispuesto a suspenderte entre montañas?

