La Iglesia se abre a devolver un millar de bienes inmatriculados

Javier Arias Lomo Lunes, 24 de enero 2022, 13:53 | Actualizado 20:54h. Comenta Compartir

El Gobierno acordó este lunes con la Conferencia Episcopal (CEE) la devolución de cerca de un millar de bienes inmatriculados cuya titularidad la Iglesia admite «no constarle» y que fueron registrados gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar a finales de la década de los noventa. Se trata de algo menos del 3% de los 34.961 bienes que las diócesis inscribieron entre 1998 y 2015. Entre ellos se incluyen cementerios, viviendas, fincas rústicas y hasta un colegio.

El estudio acometido por la Iglesia ha revelado que al menos 965 de los bienes que aparecen en la lista presentada por el Gobierno el pasado año «son propiedad de un tercero o no les consta titularidad sobre el mismo». «Dicho estudio ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados», rezaba el comunicado de la CEE. El Ejecutivo debe ahora enviar dicho listado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se encargará de distribuirlos a las entidades locales para que identifiquen a los titulares de los bienes y proceder a su regularización.

El pacto se dio a conocer tras la reunión mantenida entre la máxima autoridad de los obispos españoles, Juan José Omella, y el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que visitó por primera vez la sede de la CEE. Un gesto que Omella quiso agradecer y que viene a resaltar la tesis del Ejecutivo de que es capaz de llegar a acuerdos con todos los actores con los que sienta. Aunque el origen de la conformidad entre Gobierno e Iglesia se remonta al mes de agosto, cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños -que también estuvo presente en la cita de este lunes- aceleró los trabajos de la comisión mixta constituida entre ambas partes y que ya había iniciado la exvicepresidenta Carmen Calvo. De hecho, el pasado 18 de enero Bolaños ya dejó encarrilado el acuerdo tras reunirse con el propio Omella.

La Iglesia devolverá así 965 propiedades inmatriculadas a su nombre, entre las que se incluyen cementerios, viviendas o fincas rústicas. En total, 175 lugares de culto, aunque no forman parte de ellos, por ejemplo, ni la mezquita de Córdoba ni la catedral de Sevilla. Estos emblemas sí que aparecían en el listado remitido por el Gobierno, pero la Iglesia asegura no haber encontrado anomalía alguna por la que vea obligado a proceder a su devolución. Los bienes que la Iglesia no ha sido capaz de verificar por distintos motivos en el estudio que ha realizado ascienden a 2.575. Aunque apenas sobre un millar de ellas -las que serán regularizadas- ha constatado que desconoce quién es el titular o ser este un tercero.

El decreto de Aznar

Todos los bienes de la lista presentada por el Gobierno hace un año, casi 35.000- fueron inmatriculados gracias a un decreto promulgado por el primer Ejecutivo de José María Aznar por el que únicamente requerían una certificación eclesiástica. De todos ellos, 20.014 eran templos o dependencias complementarias, mientras que 14.947 eran fincas con otros usos (terrenos agrícolas, solares, viviendas, locales y hasta un frontón). Una situación que se prorrogó hasta 2015, durante los 17 años que estuvo en vigor dicha ley Hipotecaria.

LA CLAVE: 34.961 Son los bienes inscritos entre 1998 y 2015 amparados por el decreto del Gobierno de Aznar.

Edificios emblemáticos. La mezquita de Córdoba, fuera de los bienes quela Conferencia Episcopal reconoce como no suyos

No fue hasta 2017 cuando el PSOE promovió en la Cámara Baja una proposición no de ley en la que instaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy a hacer un listado de las inmatriculaciones. Una tarea que finalmente se inició cuando los socialistas llegaron al poder. Aunque los precedentes al respecto se remontan a la Ley Hipotecaria de 1946, que ya autorizaba a esta a registrar inmuebles como iglesias o ermitas con solo la firma del obispo,

La fiscalidad de la Iglesia es otro de los asuntos que más atención ha requerido por parte del Ejecutivo desde que Pedro Sánchez aterrizó en la Moncloa. Por ello, también fue uno de los puntos tratados en la reunión de este lunes, del que se habló y que «ha quedado muy encauzado», destacó Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal.

Temas

España