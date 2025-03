Catedrática de Entomología de la Universidad de Alicante (UA), experta mundial en sírfidos, trabaja en el Instituto Universitario de Investigación CIBIO (Centro Iberoamericano de la ... Biodiversidad) de la UA, que dirigió entre 2013 y 2017. Promotora y socia fundadora de la empresa BioNostrum Pest Control, es creyente, no tiene mascotas, no piensa en la jubilación, a sus 67 años, y no pasa un solo día sin que disfrute de su yogur con «una cucharadita de miel».

- Hace nada fue su cumpleaños.

- ¡He cumplido 67 años! No me lo creo ni yo [ríe]. La vida pasa, como es natural, y confío en que cuando llegue la muerte, como también es natural, pueda acogerla con serenidad, sin dramatismo.

- ¿De qué tuvo la suerte?

- Me crié en Palencia, una ciudad pequeñita, entrañable, con mucha naturaleza. Y como desde muy niña me ha gustado la naturaleza. Además, fui 'boy scout', y eso ha sido una de las mejores cosas que me han pasado. No sólo disfruté del campo, sino que, además, aprendí la importancia de la solidaridad, de ayudar a los demás, de las buenas acciones diarias. Ser 'boy scout' me ayudó a ser mejor persona.

- ¿Sus padres le inculcaron el amor por la naturaleza?

- Sobre todo mi madre, que era maestra. Ella promovía que disfrutásemos del campo los fines de semana, y mi padre nos llevaba; ¡mis padres y los cuatros hermanos en el coche como sardinas en lata! Lo pasábamos muy bien.

- Y estudió Biología.

- Y acerté. Mi carrera profesional como bióloga de campo me ha dado y me sigue dando muchas satisfacciones. Mi profesión es fruto directo de mi vocación, y disfruto todos los días del año. Me siento privilegiada.

- ¿Por qué se dedicó a los insectos?

- También lo tuve siempre claro. Cuando me tocó hacer la tesina, me comentaron que había un grupo de insectos de los que entonces no se conocía nada en España, los sírfidos. Empecé a estudiarlos y eso fue otro gran acierto. Mire, menos mal que hay insectos, porque nuestra vida depende de ellos, así de claro.

Asco «Los insectos no levantan pasiones, al revés. Ves uno y lo primero que haces es darle un pisotón»

- La verdad es que no es algo que tengamos muy presente.

- Porque no levantan pasiones, al revés. Ves un insecto y lo primero que se te ocurre es darle un pisotón. Pero eso sucede porque no los conocemos, no sabemos lo fundamentales que son en la naturaleza. Hay muchísimas especies de insectos, y sólo el 2% de ellas son perjudiciales, perjudiciales y muy abundantes. Hay que combatirlos, por supuesto, pero sabiendo los que son malos y los que son buenos.

- ¿Qué reconoce?

- Que pueda apetecer más proteger al lince, unos animales preciosos, que a un polinsecto que nadie conoce. Ya, pero es que ese insecto te está polinizando un cultivo del que tú vas a comer, y el lince no. Y no tengo nada contra el lince [sonríe], estoy encantada con que se le proteja, pero deberíamos tener una visión más general de lo que nos urge hacer con respecto a la naturaleza.

- ¿Qué tienen de especial los insectos?

- En cuanto observas a un insecto acercarse a una planta, en cuanto le dedicas un minuto, te engancha. Sus comportamientos son apasionantes, además de que son preciosos. Tú pones un insecto bajo la lupa y, por lo general, lo que ves ahí es el resultado de una morfología de 400 millones de años de evolución. Y puedes encontrar en ellos todos los tipos de comportamientos que te puedas imaginar.

- ¿Qué han sabido hacer?

- Evolucionar superando todas las trabas para adaptarse a todo. Están en todos los rincones del mundo, y los hay que parecen imbatibles. Piense en las cucarachas, por ejemplo, de las que en las ciudades jamás nos podremos librar. Son indeseables, y tenemos que aprender a manejarlas y a disminuir sus poblaciones de modo que no las veamos. Tarea muy difícil, porque se van haciendo resistentes a todos los productos que se utilizan contra ellas. Mientras haya alcantarillas, habrá cucarachas. Son muy desagradables, huelen mal y transmiten muchas bacterias, pero tampoco es que vayan por ahí mordiendo a la gente.

Molestos

- ¿Ha pisado alguna?

- Me da mucho asco pisarlas, prefiero recurrir al zapatazo.

Una necesidad «Sin insectos polinizadores no habría plantas, y sin plantas no habría herbívoros»

- ¿Le han picado avispas?

- Sí, claro, pero se están defendiendo, te pican cuando las molestas. Si tú estás quieto, es muy raro que una avispa venga y te pique. Y ya sabe que una abeja, si te pica se muere. Las avispas controlan a otros insectos, que pueden convertirse en plagas, y también son alimento de anfibios, de aves, de reptiles... Siempre digo que la biodiversidad animal es un puzzle, y que cada pieza es imprescindible. Si le quitamos alguna pieza, lo seguimos viendo, sí, pero ya no es perfecto, no se ha cumplido su objetivo. Piense que hay un millón de especies de insectos descritas, aunque debe haber muchas más.

- ¿Y de qué salud gozan?

- Los entomólogos estamos muy preocupados porque están desapareciendo muchas especies de insectos, y otras muchas están en serio riesgo de desaparecer. El año pasado, entomólogos españoles y portugueses hicimos un manifiesto en contra del declive de los insectos, que están desapareciendo a una velocidad muy rápida. Hace no tantos años, un trayecto medio en coche solía acabar con el parabrisas lleno de insectos impactados en el cristal; ahora, el número es muy inferior o directamente no ha impactado ninguno. Y ese declive, mayor en unas partes del mundo que en otras, nos va a llevar a muy malos resultados, porque es que muchas veces nos olvidamos de que de los insectos depende, por ejemplo, nuestra alimentación. El 80% de los alimentos que tomamos están polinizados por insectos. Sin insectos, nos quedamos sin frutos. Además, sin insectos polinizadores no habría plantas, y sin plantas no habría herbívoros, como las vacas. Sin insectos, adiós a los herbívoros.

- ¿Qué está pasando ya?

- Ya hace tiempo que estamos comprando insectos polinizadores porque a los que había en nuestros cultivos nos los hemos cargado con los plaguicidas. Estamos comprando, para soltarlos en el campo, insectos que controlen las plagas, criándolos en biofábricas. Y todo como resultado de que hemos maltratado la naturaleza.

- ¿Qué sería conveniente?

- Utilizar nuestras propias especies autóctonas, criándolas y liberándolas en el campo. Pero como a veces no las hay, las estamos importando, y puede que esas especies que no son autóctonas lo que vayan a dar son problemas en el futuro, porque algunas pueden ser muy nocivas. Como no estamos haciendo bien las cosas, vamos metiéndonos en una maraña de alteraciones de la naturaleza que no sé dónde nos va a llevar. Está claro que tenemos que poner un remedio ya.

- Pues no parece que sea esta una de nuestras prioridades.

- Lo sé, pero insisto, la supervivencia de los humanos depende más de los insectos que de cualquier otro grupo animal.

Escasez «Estamos soltando en el campo insectos criados en biofábricas que controlen las plagas»

- ¿Qué aportan los sírfidos?

- Son como abejitas, pero no pican [sonríe]. Los adultos polinizan y las larvas depredan pulgones, así es que en los invernaderos de cultivos fíjese lo bienvenidos que son: por un lado depredan a los pulgones, y por otro, cuando se hacen adultos, polinizan las flores del invernadero.

-¿Fatal que andamos haciendo?

- Muchas cosas, pero no se trata de culparnos, sino de espabilar y poner remedios. Estamos alterando los ecosistemas, quitando nichos de supervivencia a todos estos animales. Estamos utilizando muchísimos plaguicidas, y ahora que habíamos dado un paso adelante prohibiendo muchos, no sé cómo responderá la Unión Europea a las manifestaciones de los agricultores; pero como el resultado para que los agricultores de España, los europeos, no den guerra, sea volver a aceptar los plaguicidas, me parecería un paso atrás inaceptable. Ayudemos a otros países a que produzcan bien, pero no nos vayamos todos al hoyo volviendo a utilizar plaguicidas. Echar un plaguicida es muy cómodo, lo echas y a los dos minutos ahí ya no hay nada, ni malo ni bueno, y ese es precisamente el problema.

Ampliar Detalle de un insectario. M. Gil

- ¿Entiende a los agricultores?

- Claro, y hay que ayudarles y llegar a acuerdos con ellos. Hablamos de equilibrios económicos que comprendo que no son nada fáciles de sostener, pero hay que tener en cuenta que debemos priorizar, y a los políticos les toca seleccionar sobre qué puntos nos enfocamos. Y lo lógico sería que fuese sobre la salud y el medioambiente. Hay que priorizar la salud de las personas y de los ecosistemas, porque también cuando hablamos de ecosistemas estamos hablando de nuestra salud. ¿Por qué lo vemos como dos cosas distintas? Los ecosistemas están manteniendo a los insectos que nos van a ayudar a mantenernos. ¿Y el puro placer? ¿No nos gusta la naturaleza? ¿No necesitamos pasear por el campo? ¿No gozamos viendo la belleza de las mariposas y tantas y tantas otras maravillas?

Más moscas

- Sí, pero las moscas y los mosquitos nos desesperan.

- Es que dan mucha lata, pero los tenemos que combatir con soluciones ecológicas que los maten sólo a ellos, y no también a los demás insectos. Ahora hay productos que matan solo a los mosquitos, en vez de esas aplicaciones que se hacían antes y que donde caían acababan con todo, incluidas las ranas, que se alimentan de insectos. Y, vale, son muy molestos, pero que le pregunten a los murciélagos qué les parece que nos los carguemos. ¿Y no nos gusta escuchar el canto de los pájaros? Pues comen mosquitos y moscas. De hecho, cuando hay pocas aves se nota porque hay más moscas. Esta claro que hay que mantener un equilibrio. ¿Hablamos de las moscas y de esos escarabajos que nos dan tanto asco? Se alimentan de las heces en los campos. Las dehesas donde está el ganado en libertad se mantienen en buenas condiciones por las moscas y los escarabajos, porque si las heces no se degradan, en ese perímetro donde caen ya no crece el pasto. Hace 30 años, cuando estaba de profesora en Salamanca, venían a España investigadores de Australia para ver las dehesas y llevarse insectos que degradaran las heces de sus vacas porque se estaban perdiendo pastos.

- Las abejas.

- También están en declive, y hay que protegerlas porque, entre otras cosas, con su protección facilitamos también la conservación de otras muchas especies.

Crítica «Somos los reyes de la destrucción, no de la creación. No hay especie más necia y más inteligente»

- ¿Le gusta la miel?

- Me encanta; de hecho, en el yogur de las mañanas una cucharada de miel no me va a faltar.

- ¿Algún alimento que no tome?

- Como un poco de todo, es lo más saludable que se puede hacer.

- ¿Qué propone?

- Hay que educar a la gente y darle información. Por ejemplo, sobre los productos que se utilizan de manera preventiva. Hay muchas empresas que cuidan jardines que proponen el uso de los tratamientos preventivos, cuando lo mejor sería tratar el problema si aparece. Y también está esa manía de acabar con eso que llamamos malas hierbas, que no sé yo por qué consideramos que son malas hierbas; también dan vida a muchos polinizadores y dan lugar a unas florecitas preciosas.

- ¿Diría usted que somos los reyes de la creación?

- Somos los reyes de la destrucción, no de la creación. No hay otra especie más inteligente y más necia a la vez.

- ¿Somos igual de importantes que los animales?

-Yo no diría eso; de hecho, creo que ahora a los animales se les está dando un nivel de atención que a veces es un poco exagerado, sobre todo si lo comparamos con el modo en que tratamos a muchas personas. Con respecto a los animales domésticos, creo se están invirtiendo un poco los papeles: se está humanizando a los animales mientras nosotros perdemos humanidad.