¿Qué ha pasado este viernes, 29 de agosto, en Extremadura?

La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»

Caroline Darian explica en una entrevista para 'The Telegraph' su ruptura con Gisèle durante el juicio a su padre Dominique Pelicot, condenado por haber violado y ofrecido a su esposa a más de 50 hombres

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:09

Gisèle Pelicot se convirtió hace un año en una heroína del feminismo. La valentía y la entereza que mostró durante el juicio a su exmarido ... Dominique, y a los otros 50 hombres desconocidos que la violaron mientras estaba drogada y adormecida, comportaron que se hiciera mundialmente conocida. Pero como cualquier ser humano ensalzado como un ejemplo, esta jubilada francesa, de 72 años, no es perfecta y tiene su parte sombría. Cuando faltan pocos días para el aniversario del inicio de ese macro-juicio, su hija Caroline Darian ha criticado con dureza a su madre en una entrevista para The Telegraph.

