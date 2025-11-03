HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de la Guardia Civil. Archivo

Investigan como violencia de género la muerte violenta de una mujer en Huelva

La Guardia Civil ha detenido a su expareja como presunto culpable del delito

EP

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:23

El cuerpo sin vida de una mujer con «signos evidentes de violencia» ha sido localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer y su expareja ya ha sido detenida en un caso que se investiga como violencia de género.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la mujer fallecida es una trabajadora de una finca de Moguer y al ser localizado el cuerpo presentaba «evidentes signos de violencia».

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de este presunto crimen machista, según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del undécimo asesinato por violencia de género este 2025 en Andalucía y elevaría a 34 las mujeres asesinadas este año por violencia de género en toda España.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, López López ha condenado, a través de su cuenta de 'X', en el que señala que «Andalucía vuelve a ser golpeada por un presunto caso de Violencia Machista en Moguer. ¡Cuánto dolor!».

Así, ha subrayado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están investigando lo sucedido«. »Todo mi cariño a familiares y amigos«, ha concluido.

Asimismo, el PSOE de Huelva ha lanzado un mensaje de condena en la misma red social. «Condenamos con absoluta rotundidad el nuevo presunto asesinato machista ocurrido en nuestra provincia, en Moguer. Ni una más. Ni una menos», han remarcado.

