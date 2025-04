Greta Thunberg denuncia la COP26 como «bla, bla, bla»

íñigo gurruchaga Enviado especial. Glasgow Viernes, 5 de noviembre 2021 | Actualizado 06/11/2021 17:21h. Comenta Compartir

«Ya no es un secreto que la COP26 es un fracaso. Debería ser obvio que no podemos resolver esta crisis con los mismos medios que nos llevaron a ella. Más y más gente está comprendiéndolo y se pregunta por qué la gente poderosa no se despierta». Así se expresó Greta Thunberg este viernes, al final de una manifestación de miles de jóvenes por la ciudad que acoge la cumbre climática.

«Pero seamos claros», añadió, «saben exactamente lo que están haciendo, creando tecnicismos y dando forma a estructuras para beneficiarse a sí mismos en este sistema roto». «Es», según la joven sueca, «una elección activa, para que siga la explotación de gente y de la naturaleza, y la destrucción de las condiciones de vida presente y futura».

Calificó la COP26 como «la más excluyente» en la historia de las cumbres climáticas, como «un evento de relaciones públicas, con bellos discursos y anuncios imaginativos, pero, tras las bambalinas, los países del Norte Global rehúsan tomar decisiones drásticas. Son dos semanas de limpieza verde, de seguir igual y blablablá,...».

Eran palabras muy críticas de una cumbre en la que su influencia, y en general la de los jóvenes, se puede ilustrar con un episodio. En la presentación del acuerdo sobre la financiación de la transición tecnológica, uno de sus principales impulsores, el banquero Mark Carney, se emocionó al mencionar el reproche de Thunberg y de otros sobre la actual generación «robando el futuro» de las siguientes.

La presidencia británica de la conferencia ha consagrado un día a dar protagonismo a un segmento de la población mundial que en teoría tiene mayor interés por las consecuencias del cambio climático. La mayor encuesta realizada, en 50 países, sobre la sensibilidad de la población ante la alarma climática no muestra sin embargo una marcada diferencia entre generaciones.

Realizada por la ONU y la Universidad de Oxford, la muestra incluía a cerca de medio millón de jóvenes entre 14 y 18 años. No encontró, según sus resultados, publicados en enero, una gran disparidad entre generaciones en su preocupación por el clima. La gran brecha en el sentimiento de alarma está en el nivel educativo, con los universitarios más preocupados que la gran mayoría con educación básica.

Diferencias

«Lo primero que debemos asumir todos y todas las que estamos aquí es que somos unos privilegiados», dice Esther Galende, una de las coordinadoras de la red Youngo de jóvenes de hasta 35 años y de múltiples países, a los que la ONU da una limitada voz en sus debates climáticos. Pero no cree que las encuestas sobre preocupación por el clima no ofrecen una imagen completa de la situación.

«Las estadísticas sobre conciencia se quedan a mitad de camino. La conciencia no es suficiente», afirma esta salmantina, que estudió Ingenieria Medioambiental en Madrid y en París, y ahora trabaja en el centro vasco para el cambio climático(BC3).

Su activismo le ha llevado a Perú o a Irlanda y ahora a ser una de las principales coordinadoras en la elaboración una Declaración de la Juventud del Mundo(resumen en español aquí: uk.coy16.org/wp-content/uploads/Spanish-top-policy-demands.pdf), un documento de 75 páginas que la red juvenil presentó este viernes a los dirigentes de la COP26.

Sus demandas son el resultado de cribar 2.000 respuestas de una encuesta promovida en redes sociales, con participantes de 130 países, y han sido suscritas por 40.000 jóvenes. Han pedido a los directivos de la cumbre que se anoten al menos su presencia y sus ideas en su declaración final.

Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la UNFCCC, y el copresidente de la COP26, el ministro británico Alok Sharma, expresaron acuerdo con las propuestas. Pero hay una notable diferencia entre proponer «la transferencia de conocimiento» al Sur Global, como hace la estructura juvenil, y transferirles fondos para adquirir nuevas tecnologías, como se promete en la COP adulta.

«Nuestra transferencia de conocimiento significa capacitar a los países del Sur Global para que puedan fabricar sus productos y puedan organizarse para tener sus propias tecnologías», dice Galende. Y ve como un obstáculo «nuestro enfoque del sistema de gobernación mediante estados nacionales, cuando este problemna nos afectará a todos más o menos; por eso es importante la colaboración».

Greta mencionó el colonialismo en su discurso. La manifestación era encabezada por activistas indígenas de varios continentes. No se había mencionado en las reuniones oficiales a los activistas medioambientales asesinados por gobenantes y empresarios, en países que foman parte de esta conferencia, hasta que la red de Youngo los recordó para describir la cruda realidad de los retos sobre el clima mundial.