Expulsan a varios alumnos por una agresión homófoba a un profesor

Varios alumnos del IES Les Alfàbegues de Bétera (Valencia), al menos una decena según À Punt, quien ha avanzado la noticia, han sido expulsados del centro por una agresión con carácter homófobo a un profesor en el patio en un incidente que tuvo lugar el pasado viernes 18 de febrero.

Todo comenzó cuando varios alumnos sacaron al patio varias banderas arcoiris. Al día siguiente, el viernes, otros alumnos llevaron banderas de España, según algunas fuentes incluso preconstitucionales, y es aquí cuando se produjo la agresión al docente después de una discusión. En concreto, más de un centenar de alumnos le rodearon, algunos de ellos le tiraron del pelo, le arrojaron bocadillos y profirieron insultos homófobos contra él.

El asunto ha generado gran cantidad de comentarios en las redes sociales y ya lo investiga la Fiscalía. Además, en la jornada de este miércoles se está celebrando un claustro de carácter extraordinario para analizar lo ocurrido.

Por su parte, desde la Conselleria de Educación han afirmado que, por una cuestión de protección de datos y al estar hablando de menores, lo único que han podido confirmar es que se ha activado el Plan de Prevención de la Violencia y de Promoción de la Convivencia (Previ) por los incidentes «comunicados por un instituto del Camp de Túria».

Ante estos hechos, han continuado explicando desde la conselleria, los especialistas del Previ han activado varios protocolos y medidas. En primer lugar han iniciado el protocolo de denuncia y acompañamiento al profesorado y personal no docente, que incluye asesoramiento y asistencia jurídica gratuita al profesorado y personal no docente víctima de ataques (amenazas, insultos, agresiones…) en el ejercicio de su función docente.

También se ha activado la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Valencia, que es la unidad de referencia en el ámbito de igualdad y la diversidad. El personal especializado de esta UEO ya está trabajando con la persona coordinadora de Igualdad y Convivencia del centro para implantar las acciones de sensibilización adecuadas a nivel de centro. Finalmente, la Inspección educativa ha asesorado al equipo directivo.

Sindicatos y Ayuntamiento

Además, algún sindicato educativo se ha puesto en contacto con el centro para mostrarle todo su apoyo al profesor y ofrecer la ayuda que puedan dar. En concreto, desde el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv) han manifestado su «más rotundo rechazo a la grave agresión lgtbifóbica a un docente, ocurrida en el IES Les Alfàbegues de Bétera, por parte de un numeroso grupo de alumnado». El sindicato ha trasladado al centro su apoyo y pone a disposición de la persona agredida sus servicios jurídicos, así como cualquier ayuda al equipo directivo y a toda la comunidad escolar en general para luchar contra las agresiones en los centros educativos.

Han matizado que, «por suerte, hechos como estos no son habituales en los centros educativos. Pero, desgraciadamente, una agresión tan grave como ésta no es casualidad que se haya producido en un contexto político como el actual, con el auge de determinada ideología que fomenta estos comportamientos y no respeta ningún hecho diferencial».

El sindicato ha manifestado la necesidad de seguir luchando «contra cualquier tipo de discriminación por razón de género, lengua, origen, religión, sexo o edad, discapacidad, orientación sexual u otros similares. No se puede bajar la guardia y es necesario mantener y, en su caso intensificar, el magnífico trabajo que están realizando los centros educativos hacia el respeto hacia la diversidad sexual y hacia cualquier otro tipo de diversidad».

Finalmente, desde Stepv han querido «poner en valor de nuevo la labor docente y reclamamos a la administración educativa la revisión, fortalecimiento y agilización de los protocolos frente a las agresiones a las personas docentes».

La noticia de la agresión al docente también ha causado malestar en el Ayuntamiento. Desde la institución han condenado rotundamente los hechos y no descartan incorporarse a las acciones legales que se puedan iniciar.