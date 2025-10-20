HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Loterías y apuestas

Dos afortunados del sorteo de La Primitiva ganan más de 54.000 euros este lunes

La recaudación del sorteo ha ascendido a 6.062.120 euros

R. H.

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:03

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 20 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 2, 8, 14, 24, 28 y 39. El número complementario es el 43, el reintegro el 3 y el Joker, 9 001 952.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 6.062.120 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 20 millones de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears) y en la nº 9 de Santander (Cantabria). Ambos han ganado 54.688,62 euros.

En el sorteo del Joker de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Pozo Cañada (Albacete), situado en Mayor, 22.

Publicidad

