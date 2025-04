Con la diabetes por todo lo alto

Guayente Martín Viernes, 12 de julio 2024, 00:33 Comenta Compartir

Al montañero aragonés Arturo Carvajal le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 26 años. Ahora tiene 31. Desde siempre ha sido un amante del deporte al aire libre. «Cuando me dieron el diagnóstico, me dijeron que hay tres pilares fundamentales para el control de la diabetes: insulina, deporte y nutrición. Sin embargo, me prohibieron hacer deporte durante el primer mes», explica. No entendía por qué. En las redes sociales veía cómo personas con esta enfermedad subían a la montaña, salían con la bici o corrían maratones. «Si ellos pueden, yo también», se decía.

Para ello tuvo que aprender a reconocer las hipoglucemias (bajo nivel de glucosa) e hiperglucemias (alto nivel de glucosa) para no poner en riesgo su salud. Así empezó a subir a la montaña. «He ido probando y adaptando el deporte y la alimentación a base de recomendaciones y, sobre todo, con prueba-error», comenta el montañero.

En 2021 se creó un perfil en las redes sociales para ayudar a otras personas con diabetes a darse cuenta de que esta enfermedad no puede suponer un freno. 'Haz que la diabetes se adapte a ti, no tú a ella', dice su lema. Gracias al apoyo de sus seguidores ha podido ir cumpliendo retos, desde correr la Ultra Trail Aneto Posets (105 kilómetros y más de 6.000 metros de desnivel positivo) hasta subir al techo de África, el Kilimanjaro (5.895 metros), ambos en 2022.

Desafío

A. Carvajal controlando su glucemia en una de sus rutas. R. C.

En 2023 se propuso subir la cima más alta de cada comunidad autónoma para dar visibilidad a la diabetes. Así ascendió a Peñalara (Madrid), San Lorenzo (La Rioja), Alto de las Barracas (Comunidad Valenciana), Puig de Massanella (Baleares), Pico del Obispo (Murcia), Pico del Lobo (Castilla-La Mancha), El Torreón (Extremadura), Pica d'Estats (Cataluña), Aketegi (País Vasco), Peña Trevinca (Galicia), Teide (Canarias) y Mulhacén (Andalucía).

Una rotura en el tendón de Aquiles le obligó a posponer el resto de cimas que le quedaban. Un año después y tras mucha rehabilitación, por fin va a poder terminar sus '16 cimas con diabetes tipo 1'.

En junio pudo ascender hasta Torrecerredo (Asturias y Castilla y León) y Torreblanca (Cantabria), en un mismo fin de semana, y el siguiente coronó la Mesa de los Tres Reyes (Navarra). Ya solo le queda uno: el Aneto (Aragón). El joven reconoce que «es la cima que más ilusión me hace, porque juego en casa. Cerrar así el reto supone una gran alegría, porque voy a poder terminar rodeado de mis amigos, que me han estado apoyando desde el minuto uno».

Temas

Alpinismo

Diabetes