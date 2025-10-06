Tal día como HOY, 7 de octubre

R. H. Lunes, 6 de octubre 2025, 15:57 Comenta Compartir

Marc Coma, expiloto de rallies de motocicletas, 7 de octubre de 1976

Las efemérides del día:

1072.- Sancho II, rey de Castilla, es asesinado junto a las murallas de Zamora.

1571.- Batalla de Lepanto. La armada turca es abatida por las flotas de España, Roma y Venecia, al mando de don Juan de Austria, hijo extramatrimonial del emperador Carlos V.

1737.- Un huracán causa la muerte a unas 300.000 personas en el golfo de Bengala.

1879.- Se firma en Viena el Tratado de doble alianza entre Alemania y Austria.

1904.- Se disputa la primera carrera de automóviles, en Westburg, Long Island (EEUU). Vence el estadounidense George Heath.

1934.- La Generalitat de Cataluña se rinde a las tropas del general Domingo Batet, tras la rebelión del día anterior. Encarcelados los mandos del Gobierno catalán.

1937.- El Gobierno de Franco instituye por decreto el Servicio Social de la mujer.

1949.- Proclamación de la República Democrática Alemana (RDA).

1981.- Concluye el I Congreso del sindicato polaco Solidaridad, con la confirmación de su líder, Lech Walesa, como presidente.

1985.- Un comando palestino secuestra el transatlántico italiano «Achille Lauro». Los secuestradores se entregan dos días después.

1991.- Croacia y Eslovenia se convierten en repúblicas independientes y se separan de Yugoslavia, al concluir la moratoria de tres meses prevista en los acuerdos de Brioni.

1999.- Los Reyes inauguran el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, reconstruido tras el incendio de 1994.

2001.- Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido, invade Afganistán. Comienza la denominada «Operación Libertad Duradera».

2006.- La periodista rusa Anna Politkóvskaya es asesinada en Moscú.

2009.- El Tribunal Constitucional italiano invalida la ley que otorgaba inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado, entre ellos, el primer ministro, Silvio Berlusconi.

2011.- La presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, la también liberiana Leymah Gbowee y la yemení Tawakkul Karman ganan el Nobel de la Paz.

2012.- El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, logra su tercera reelección.

2014.- El juez Elpidio Silva es condenado a 17 años de inhabilitación por el «caso Blesa».

2016.- Llega a la costa esta de Florida el huracán Matthew y se aleja dos días después tras causar 46 muertos en EEUU.

El 7 de octubre nacieron:

1885.- Niels Bohr, físico danés, Premio Nobel en 1922.

1916.- Juan Manuel Azcárate, político, escritor y periodista español.

1917.- June Allyson, actriz estadounidense.

1919.- Georges Duby, historiador francés.

1927.- Juan Benet, escritor español.

1931.- Desmond Tutu, arzobispo sudafricano, Nobel de la Paz 1984.

1934.- Javier Moscoso, político y fiscal español.

1946.- Juan José Tamayo, teólogo español.

1952.- Vladimir Putin, presidente de Rusia.

1958.- Julio Alberto Moreno, futbolista español.

1976.- Marc Coma, piloto español de motos de «rallys».

1988.- Diego Costa, futbolista hispano-brasileño.

El 7 de octubre murieron:

1849.- Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.

1959.- Mario Lanza, tenor estadounidense.

1975.- Antonio Bienvenida, torero español.

1990.- Juan José Arévalo, expresidente de Guatemala.

2002.- Eudald Serra, escultor español.

2006.- Anna Politkóvskaya, periodista rusa nacionalizada estadounidense.

2007.- Norick Abe, piloto de motos japonés.

2008.- George Palade, biólogo celular estadounidense de origen rumano, Nobel de Medicina en 1974.

2009.- Irving Penn, fotógrafo de moda estadounidense.

2011.- Michel Peissel, antropólogo francés.

2014.- Siegfrid Lenz, escritor alemán.

2015.- Remedios Nieto («Loli Flores»), bailaora española de flamenco.

2016.- Marta Roth, actriz mexicana.

.- Luis Caruncho, pintor español.

