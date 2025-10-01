HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Maribel Verdú.
Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 2 de octubre

R. H.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:03

Tal día como hoy cumple años:

Maribel Verdú, actriz, 2 de octubre de 1970

Morante de la Puebla, matador de toros, 2 de octubre de 1978

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años.

Las efemérides del día:

1846.- Se cursa el primer despacho por medio del teléfono óptico en España, de Irún a Madrid.

1910.- Inaugurado el Hotel Ritz de Madrid.

1919.- La Asamblea Nacional francesa ratifica en París el Tratado de Versalles.

1939.- Los alemanes ocupan la península de Hela, en el Báltico, último reducto de la resistencia polaca, con lo que termina la campaña de Polonia.

1954.- La República Federal Alemana (RFA) es admitida en la OTAN.

1970.- El presidente estadounidense, Richard Nixon, visita España.

1978.- Dos cosmonautas rusos regresan a la Tierra tras permanecer 140 días en la estación orbital Salyut-6.

1979.- Juan Pablo II pronuncia en la ONU un discurso de amplia repercusión.

1982.- Detenidos los coroneles Luis Muñoz y Jesús Crespo y el teniente coronel José Crespo Cuspinera, posteriormente condenados por planear un golpe de Estado para el 27 de este mes.

1986.- El Congreso de los Diputados español ratifica el texto del Acta Única Europea.

1987.- Un tribunal especial condena a Francia a pagar mil millones de pesetas a Greenpeace, por el hundimiento del barco «Rainbow Warrior».

1996.- Asesinado el primer jefe de Gobierno de la Bulgaria postcomunista, el socialista Andrei Lukánov.

1997.- Firma del Tratado de Ámsterdam, que modifica el de Maastricht, por el que nació la UE.

2001.- La OTAN activa el sistema de defensa mutua, tras recibir pruebas que inculpan al saudí Osama Bin Laden de los atentados del 11-S.

2004.- El XV Congreso Nacional del PP elige a Mariano Rajoy nuevo presidente del partido.

2006.- Un hombre mata a cinco alumnas y hiere gravemente a seis en un colegio amish en Pensilvania (EEUU) y después se suicida. 2008.- Dimite el comisario jefe de Scotland Yar, Ian Blair, criticado por su gestión en la muerte por error del brasileño Jean-Charles Menezes en julio de 2005 en Londres.

2009.- El atunero vasco «Alakrana», con 36 tripulantes a bordo, es secuestrado por piratas somalíes en el Océano Índico.

2012.- 148 muertos, 134.000 afectados y más de 64.000 desplazados, en las inundaciones en Níger.

2014.- Dimite la directora del Servicio Secreto de EEUU, Julia Pierson, por fallos de seguridad.

2018.- El periodista saudí Jamal Khashoggi es asesinado en el consulado saudí en Estambul (Turquía).

El 2 de octubre nacieron:

1847.- Pablo B. von Hindenburg, militar y estadista alemán.

1869.- Mahatma Gandhi, líder religioso y político indio.

1890.- Groucho Marx, actor y cómico estadounidense.

1904.- Graham Greene, novelista inglés.

1907. – Alexander Robertus Todd, británico, Premio Nobel de Química en 1957.

1917.- Salvador D. Luria, médico norteamericano, Nobel de Medicina en 1969.

1930.- Antonio Gala, escritor español.

1936.- Fernando Sánchez-Dragó, escritor español.

1948.- Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo, duque de Alba.

1951.- Gordon Matthew Sumner «Sting», cantante y compositor británico.

.- Romina Power, cantante estadounidense, nacionalizada italiana.

El 2 de octubre murieron:

1918.- Carlos Miranda, poeta y periodista español.

1931.- Jaime de Borbón, aspirante carlista al trono de España.

1973.- Ramón Melcón, exentrenador de la selección española de fútbol.

1985.- Rock Hudson, actor estadounidense.

2005.- August Wilson, dramaturgo estadounidense.

2006.- Antonio Betancort, cineasta español.

2007.- Elfriede von Dassanowsky, cineasta austríaca.

2010.- Robert Goodnough, pintor estadounidense.

2014.- Pedro Peña, actor español.

2015.- Brian Friel, dramaturgo irlandés.

2017.- Tom Petty, roquero estadounidense. EFE

