Confirmado: las autopistas no podrán cobrar peajes íntegros si están en obras

Los usuarios afectados por estas condiciones podrán reclamar el coste del peaje

Irene Manzano

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:47

Comenta

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido que las autopistas no podrán cobrar peajes íntegros si el servicio se encuentra afectado por obras en su infraestructura. Una sentencia de gran importancia para los conductores españoles.

El fallo de esta sentencia ha tenido lugar debido a las obras que se realizaron en la autopista gallega AP-9, en la que los afectados denunciaron por haber pagado por un peaje en el que luego tuvieron que pasar por tramos de atascos.

En este caso, tal y como recoge la Unión de Consumidores de Extremadura, a los usuarios no se les facilitó previamente información sobre el estado de las vías. Lo que les impidió que pudiesen optar por otras alternativas como no incorporarse a la autopista o abandonarla antes de llegar al tramo afectado. La resolución fija así como abusiva esta práctica de cobro íntegro y la concesionaria encargada de las obras tendrá que devolver el coste de los peajes cobrados.

«A partir de ahora, cualquier infraestructura que realice obras mientras sigue ofreciendo el servicio, tendrá que tener presente que no podrá cobrar el peaje en el caso de que el servicio se vea afectado por dichas obras», establece finalmente el Tribunal Supremo en la resolución.

