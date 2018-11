Una nueva bola de fuego ilumina la noche del sureste peninsular Bola de fuego sobre el cielo de Albacete. / Proyecto Smart El objeto estelar desprendido del cometa Enke estalló a una altura de 53 kilómetros sobre la provincia de Albacete J. LUIS ALVAREZ Madrid Domingo, 4 noviembre 2018, 15:49

El Complejo Astronómico de La Hita (Toledo) ha observado el paso de una gran bola de fuego durante la madrugada de este domingo, fenómeno que ha vuelto a iluminar la noche del sureste peninsular. El fenómeno tuvo lugar a las 4:54 horas, menos de 24 horas después que otra bola de fuego iluminase la misma zona de España.

Según ha explicado el astrofísico y director del Proyecto Smart (Spectroscopy of Meteoroids in the Atmosphere by means of Robotic Technologies) de la Universidad de Huelva, el profesor José María Madiedo, las dos bolas de fuego «tienen un origen común, el cometa Encke, que es el responsable de varias lluvias de estrellas que tiene lugar entre octubre y noviembre».

Pero a diferencia de esas estrellas fugaces, como comúnmente de las denominan, que tienen el tamaño de un grano de arena, lo que ha ocurrido en la últimas dos noches es que este cometa «ha desprendido trozos de un tamaño mucho mayor, incluso de un metro de diámetro». Estos trozos viajan a una velocidad de 100.000 km/h y «cuanto más grande es ese fragmento, más brillante es el evento que se produce».

En el caso ocurrido esta dos noche, en lugar de ser una estrella fugaz lo que se ha visto han sido bolas de fuego «bastante grandes y considerables», según Madiedo.

A juicio del responsable del Proyecto Smart, lo ocurrido es «normal». Y es que el comenta Enke produce este tipo de fragmentos «todos los años en estas fechas, pero dos noches seguidas es una frecuencia un poco alta, aunque no inusual». Esto fragmentos que impactan contra la atmósfera son trozos de hielo y roca del cometa, «que no consiguen llegar al suelo» dado que se destruyen a alturas importantes. En el caso de la bola de fuego de este domingo se ha destruido a 53 kilómetros de altura sobre la provincia de Albacete y la de la madrugada del sábado estalló a 63 kilómetros del suelo sobre Almería.

«Estos fragmentos de cometa se califican como hielo sucio. Es como si cogiéramos un trozo del hielo del congelador y lo arrastráramos por el suelo y se quedase lleno de trocitos de tierra», ha pormenorizado el profesor Madiedo. De esta manera se compone un «material muy frágil» que «se golpea contra la atmósfera a una velocidad muy grande, que cuando se genera la bola de fuego al ponerse incandescente el material, que se destruye conforme va cayendo».

Impacto contra la Tierra

En esto se diferencia este fenómeno de un meteorito, dado que este sí consigue llegar a tierra. José María Madiedo ha indicado que «de todos los objetos -rocas espaciales- catalogados no hay ninguno que de aquí a cien años represente un peligro para el planeta». «En cualquier momento puede aparecer algún objeto que no se conociese y la situación cambiaría», ha advertido, pero los conocidos «no se mueven siempre en la misma trayectoria a su paso por el Sistema Solar, por lo pasados esos cien años la mismo han modificado lo suficiente como para poder impactar con la Tierra».

Según este astrofísico los gobiernos deberían tener planes de actuación en caso de que se un objeto estelar de gran tamaño pudiera impactar contra la corteza terrestre. «La diferencia entre los dinosaurios y nosotros es que no tenemos por qué estar aquí a verlas venir. Tenemos una capacidad de conocer el mundo que nos rodea y una inteligencia y eso tenemos que utilizarlo», ha apuntado el responsable del Proyecto Smart, que ha recordado que hay una ley matemática «que se expresa de una forma muy gráfica: si algo tiene la más mínima probabilidad, por pequeña que sea, acabará ocurriendo».

