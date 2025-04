diana martínez Sábado, 13 de noviembre 2021, 22:54 Comenta Compartir

El objetivo de llegar a un consenso en la Cumbre del Clima de la ONU fue este sábado más necesario que nunca. Y es que la clausura de la COP26 estaba prevista para el viernes, pero la presidencia dio un día de margen adicional para alcanzar un pacto entre todos los presentes, ya que los acuerdos en la convención deben ser adoptados por unanimidad. «Esto no es una maratón para alcanzar acuerdos maratonianos en la última noche», criticó el vicepresidente de la Unión Europea y jefe de la delegación negociadora de los Veintisiete, Frans Timmermans, quien pidió a las partes que «por favor» firmaran el texto presentado por la presidencia británica, tras haber sido negociado durante más de dos semanas por los delegados de 197 países.

«Por todos los cielos, no maten este momento», manifestó Timmermans, visiblemente enfadado ante las numerosas objeciones que diferentes territorios estaban poniendo al texto durante el día de prórroga para que avanzaran las negociaciones. «Por supuesto», admitió que hay «muchos aspectos que tratar después» y habrá que lograr «un mayor equilibrio», pero solicitó a los países que piensen dónde estará «solo una persona de su vida» en 2030 y cómo vivirá si las partes este sábado (este sábado) no establecen el acuerdo de Glasgow que mantiene el objetivo de limitar el incremento global de temperatura a 1,5º C de aquí a final de siglo.

«Una falacia»

El presidente de la COP26, Alok Sharma, reconoció que, pese a su «imperfección», el texto logró al final «el consenso y el apoyo» necesarios para cerrar la cumbre con una sensación de misión cumplida. Mientras, la vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, calificó de «interesante» y «equilibrado» el borrador.

Pero no todos los representantes internacionales recibieron de buen grado el texto debido al cambio de lenguaje en un párrafo referente a los hidrocarburos. Donde primero se llamaba a los Estados a «acelerar el fin del carbón y los subsidios a los combustibles fósiles», ahora se limita a pedir «acelerar la eliminación del carbón sin sistemas de captura de carbono» y de «los subsidios ineficientes a combustibles fósiles».

El coportavoz del partido ecologista español Verdes Equo, Florent Marcellesi, dijo que, «como era de esperar», el documento «ha sido debilitado por Arabia Saudí o Australia», con la idea de que «existen buenos combustibles fósiles». «Esto es una falacia, los mejores combustibles fósiles son los que se quedan bajo tierra».

La directora de Greenpeace, Jennifer Morgan, lamentó que la referencia a los hidrocarburos «se ha debilitado de manera crítica». Desde Oxfam Internacional, su directora ejecutiva, Gabriela Bucher, apuntó que «el compromiso de duplicar está por debajo de lo que los países en desarrollo pidieron y necesitan, pero si se cumple aumentará el apoyo a los países en desarrollo en miles de millones».

Temas

Cumbre del Clima