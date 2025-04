Telegram en España: ¿qué pasará con la aplicación?

Telegram no ha dejado de funcionar desde el pasado viernres a pesar de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenara suspender de forma cautelar la aplicación ... . La decisión del juez se produjo tras la denuncia presentada por las compañías de televisión Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Egeda, quienes acusan al sistema de mensajería de ser el soporte de redistribución de sus contenidos sin permiso y vulnerando así los derechos de autor. Este lunes, el juez ha decidido suspender el bloqueo de la aplicación a la espera de un informe policial y dicta una providencia en la que solicita información sobre la incidencia de la restricción en los usuarios

¿Hasta cuándo se puede usar?

Telegram sigue siendo operativa este lunes, aunque desde primera hora de la tarde de este viernes, cuando se conoció la decisión judicial, los usuarios han ido reportando diferentes fallos en la aplicación. Lo normal es que se pueda seguir utilizando durante los próximos días, ya que un bloque de este tipo debe ser llevado a cabo por las operadoras de Internet y eso es algo que tarda en ocurrir. Según la página de Downdetector Methodology, los problemas de los usuarios que habían intentado usar Telegram habían sido la conexión al servidor (un 73%), envío de mensajes (16%) y audios de voz (un 10%).

¿Se puede bloquear?

Bloquear completamente Telegram es muy complicado a pesar de la decisión judicial. De hecho, esta aplicación está preparada para este tipo de situaciones y una de las primeras decisiones que pueden tomar los usuarios es la configuración de un proxy, un mecanismo por el cual se accede a la plataforma desde otro servidor. La solución que muchos usuarios bloqueados están haciendo es evitar el bloqueo a nivel de red de los servidores de Telegram, que no se encuentran en España.

También se puede seguir utilizando Telegram, a pesar del bloqueo, con el uso de una VPN, que no es otra cosa que una conexión privada que permite acceder a Internet desde otro lugar geográfico. Esto hace que un usuario español que se conecte a una VPN de otro país podría acceder a los servidores de Telegram desde ese país porque el bloqueo de Telegram sólo afecta a España. Esto ya pasa con las personas que utilizan iPhone y que tengan contratado iCloud+, porque ya cuentan con un servicio de VPN por defecto en sus dispositivos.

¿Se mantienen los datos?

Los datos y conversaciones que se han mantenido hasta ahora no se pierden y se mantienen a salvo en los de Telegram, por lo que no es necesario llevar a cabo una copia de seguridad o guardar el contenido en otro sitio. Eso sí, hasta que no se levante el bloque judicial no se podrá acceder a los datos.

¿Cerrará Telegram en España?

Telegram no tiene sede ni empleados en España. La aplicación, con más de 800 millones de usuarios activos en todo el mundo, fue creada por Pavel Durov quien sigue siendo su CEO en la actualidad. Pavel fue el creador de VK, la red social más popular en Rusia como alternativa a Facebook.

¿Ya han bloqueado Telegram alguna vez?

Pavel Durov siempre se ha mostrado orgulloso de no plegarse a las peticiones de información de usuarios. Si embargo, Telegram ya fue bloqueado en Rusia en 2018 porque su creador se negó a proporcionar información de sus usuarios al gobierno. A pesar de ello, la app sigue operando en ese país.

Hace un año también se pidió el cierre cautelar de Telegram en Brasil porque no entregó datos pertenecientes a supuestos usuarios de ideología neonazi. Sin embargo, un tribunal de segunda instancia consideró que la orden no era «proporcional» y dejó el bloqueo sin efecto a los pocos días.

¿En qué países está bloqueado?

Hay cinco países en el mundo donde Telegram está bloqueado. En China está bloqueado desde 2015, supuestamente para evitar que se difundiesen críticas al Gobierno. Seis años más tarde se bloqueó en Cuba, a raíz de las protestas antigubernamentales que se produjeron aquel año. En Irán se bloqueó de manera temporal en 2017 y definitiva desde 2018 por entenderla como una herramienta importante para que la oposición del país se organizase y difundiese sus ideas. En Tailandia está bloquqado desde 2020, a raíz de unas protestas antigubernamentales, y en Pakistán desde 2018.

¿Se ha pronunciado Telegram?

Telegram no ha emitido ningún comunicado sobre lo que estaba ocurriendo ni tampoco respecto a la decisión provisional del juez de la Audiencia Nacional. Eso sí, la aplicación deja claro que no considera los derechos de autor como una justificación legítima para entrometerse en las conversaciones privadas de los usuarios. «Todos los chats y grupos en Telegram son privados entre sus participantes. No procesamos ninguna solicitud relacionada a ellos», señala en sus normas..