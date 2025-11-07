HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 8 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del sábado 8 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:38

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 8 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Exigirá ser más correspondido en el amor. Reflexione sobre la oferta económica que le hicieron. Debe lanzarse a la acción para lograr sus metas laborales. Descanse hasta recuperarse del cansancio acumulado.

Tauro

Satisfacciones mutuas con su pareja. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Evite los enfrentamientos con sus jefes. Su dentadura estará hoy muy sensible.

Géminis

La vida en pareja le brindará grandes satisfacciones. La imaginación le hará multiplicar sus ahorros. Encuentra una buena oportunidad para ascender. En cuestiones de salud, todo en perfectas condiciones.

Cáncer

Si su relación es reciente, tenga un poco de calma. Puede jugar algo de dinero a la lotería. El viaje de negocios pendiente será muy provechoso. Vaya al campo para respirar aire puro.

Leo

Está eufórico sentimentalmente; consolide esa relación. Van a llegar unos pagos que no esperaba. Exponga sus prioridades laborales de manera clara. Olvidadas las molestias que tenía días pasados.

Virgo

Cambios radicales en la manera de llevar la relación de pareja. Dará más de lo que tiene, y su bolsillo lo lamentará. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. Aproveche las ganas de vivir nuevas experiencias.

Libra

Su relación de pareja está llegando a la perfección. Día de apuro económico, pero es pasajero. Actúe con paciencia, sobre todo con los compañeros. Atención a la zona del pecho, puede resfriarse.

Escorpio

Compenetración absoluta con su pareja. Económicamente, atraviesa momentos delicados. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

Sagitario

Hable con su pareja abiertamente de sus sentimientos. En los negocios no existen los amigos; son clientes. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. La visita al dentista no puede esperar, pida cita.

Capricornio

Mantenga los sentimientos congelados para no sufrir mucho. Controle su dinero, deje las compras para otra ocasión. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Hoy, concédase ese capricho que tanto desea, es muy saludable.

Acuario

Saber que gusta a alguien es tentador, valore su situación actual. Evite los gastos innecesarios. En el trabajo, todo marcha a la perfección. No abuse de las grasas, su salud le pasaría factura.

Piscis

Su magnetismo para el amor está en alza. Mejora el nivel de sus ingresos. Si el trabajo es excesivo, háblelo con sus jefes. Trate de comer menos chucherías.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2

    Educación premia por primera vez con 2.500 euros a los alumnos con mejores notas en la Selectividad que elijan la UEx
  3. 3

    El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente
  4. 4 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  5. 5

    El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios
  6. 6

    Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida
  7. 7 Así es la nueva tienda griega que abrirá sus puertas en El Faro: moda infantil a precios accesibles
  8. 8

    Multa de 2.000 euros al menor de Almendralejo que manipuló con IA fotos de sus compañeras para presentarlas desnudas
  9. 9 Tany Nature, una historia de raíces, esfuerzo y visión
  10. 10

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 8 de noviembre de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 8 de noviembre de 2025