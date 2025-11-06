HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 7 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del viernes 7 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:51

Consulta la predicción del horóscopo de este viernes, 7 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Los amigos le decepcionarán, han intentado utilizarle. Genera deudas que tendrá que pagar rápidamente. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. El ejercicio será vital para mantenerse en forma.

Tauro

Muy bien en pareja, sobre todo el fin de semana. Vivirá un día de esplendor económico. Le sorprenderán con una gran noticia profesional. Una escapada al campo siempre viene bien.

Géminis

No mire hacia atrás y actúe según le dicte su corazón. Mejor jornada para comprar y vender que para guardar. La responsabilidad en el trabajo tenderá a ir en aumento. La mente se refresca con un paseo en solitario.

Cáncer

Su pareja está muy estresada y no tendrá tiempo para nada. Tenga siempre muy presente el debe y el haber. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. Los temores le provocarán problemas de insomnio.

Leo

Halague a su pareja, pero con sinceridad. Debe ser más práctico y disciplinado con el dinero. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. No es su mejor momento anímico, pero pasará pronto.

Virgo

Esa obstinación desconcierta a su pareja. Ahorre lo que pueda y gaste lo necesario. Disfruta de gran agilidad mental y capacidad de trabajo. Bien de salud, pero no baje la guardia.

Libra

Los progresos en la nueva relación son lentos. Lo mejor que puede hacer es invertir su dinero. Aproveche un viaje de trabajo para soltar tensiones. Comer fuera de casa le ocasiona problemas gástricos.

Escorpio

Las amistades le pueden causar quebraderos de cabeza. Excelentes resultados económicos. No tire la toalla, su carrera profesional dará el giro esperado. Intente relajarse y descansar todo lo que pueda.

Sagitario

Pareja, familia y amigos caerán rendidos a sus encantos. Podría hacer una mala inversión debido a un mal consejo. Lleve la voz cantante a la hora de hablar de su trabajo. No descuide su dieta y evite los excesos.

Capricornio

Le interesará una persona difícil de conquistar. Vuelva a ajustarse el cinturón. En el terreno laboral, conseguirá lo que se propone. El exceso de tabaco y alcohol está mermando su salud.

Acuario

Nuevas expectativas sentimentales se confirman. El dinero se esfuma en gastos inesperados. Ambiente caldeado en el lugar de trabajo. Las dietas siempre bajo control, consulte a un especialista.

Piscis

Hoy sorprenderá a su pareja reservando el viaje de sus sueños. Hará un préstamo a una persona cercana. Se presentan oportunidades para crecer laboralmente. Antes de acostarse, dese un baño caliente, le relajará.

