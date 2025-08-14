HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Reabre la A-66: estas son las carreteras extremeñas cortadas por los incendios en la región
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 15 de agosto de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del viernes 15 de agosto de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:21

Consulta la predicción del horóscopo de este viernes, 15 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Es posible que pase por una situación amorosa difícil. No debe correr más riesgos de los habituales con el dinero. El trabajo le ofrecerá bastantes satisfacciones. Ágil y con energía suficiente para hacer lo que le apetezca.

Tauro

Tenga más en cuenta a sus amigos si no quiere perderlos. Tome precauciones ante los numerosos gastos futuros. Controle su agresividad en el trabajo. Active la circulación de sus piernas caminando.

Géminis

Se divertirá como nunca rodeado de los suyos. Posiblemente tenga que comprar un coche nuevo. Hoy pueden proponerle un ascenso. Ponga a punto su cuerpo, por ejemplo, bailando.

Cáncer

Apertura y comunicación interesantes con sus familiares. Debe planificar más a fondo sus proyectos financieros. Surgirán obstáculos en su trabajo debido a la intransigencia. No magnifique sus problemas de salud y resuélvalos.

Leo

Huye ante el temor de un desengaño amoroso. Ahorre en las cosas de las que puede prescindir. Tiene que centrarse y organizar su trabajo. Le dolerán los pies por su gran actividad.

Virgo

Si no tiene pareja, láncese al mercado y búsquela. Antes de comprar, compare precios y calidades. Demasiadas responsabilidades laborales. Su cuerpo necesita comer mejor.

Libra

No se queje, las cosas no pueden ir mejor en el amor. Su economía no es preocupante. Con tenacidad conseguirá lo que se proponga en el trabajo. Recupere las buenas costumbres alimenticias.

Escorpio

Aparecen los celos en su relación. Conseguirá grandes ventajas en sus movimientos económicos. Haga frente a los conflictos laborales con decisión. Tenga en cuenta esos avisos del organismo.

Sagitario

Sentimientos expansivos, alegría y felicidad. Tiene dinero de sobra, no escatime en gastos. Mantenga la calma ante las dificultades laborales. Vigile sus articulaciones y no se exceda con el deporte.

Capricornio

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Gente aprovechada intenta darle un «sablazo». Trate de dar ejemplo a sus subordinados. Problemas para conciliar el sueño, es algo pasajero.

Acuario

La vida amorosa comienza a plantearle problemas, reaccione. Esa indiferencia por los temas económicos es peligrosa. Diferencias con sus compañeros enturbiarán la jornada. Su organismo responderá bien a una nueva dieta.

Piscis

Pueden aparecer conflictos en esa nueva relación. Mala jornada económica, aunque podrá superarla. Ganas de ampliar sus horizontes profesionales. Cualquier momento libre es bueno para mover su cuerpo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extremadura afronta su tercer día de combate contra el fuego, que mantiene cortados 25 kilómetros de la A-66
  2. 2 Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión
  3. 3 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  4. 4 El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe
  5. 5 El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
  6. 6 Un vecino de Torrejoncillo sufre una cornada de diez centímetros en los festejos taurinos de la localidad
  7. 7 Una reactivación del incendio paraliza la reapertura del tramo de la A-66 afectado por el fuego
  8. 8 La policía libera a tres mujeres explotadas sexualmente en un club de Don Benito
  9. 9 Abren una vía de evacuación para rescatar a los vecinos encerrados en Cabezabellosa
  10. 10 Rescatados 19 vecinos de Cabezabellosa que permanecían encerrados en el pueblo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 15 de agosto de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 15 de agosto de 2025