HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tubo de escape de un vehículo libera dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión. Fotolia

Casi 30.000 españoles enferman o mueren al año por la insalubridad de la vida urbana

Los factores de riesgo están entrelazados, pero el grueso del daño lo causan la contaminación excesiva del aire y la falta de actuaciones para combatir las olas de calor

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:11

No basta con cuidarse uno mismo para ahuyentar el riesgo de sufrir enfermedades relevantes. Adoptar unos hábitos de vida saludables (buena alimentación, ejercicio regular, descanso, ... nada de tabaco y poco alcohol) es indispensable para alejar al máximo la posibilidad de padecer buena parte de las patologías más graves. Sin embargo, hay un elemento cotidiano casi imposible de controlar de forma individual, pero con un efecto muy pernicioso para la salud de los ciudadanos, como lo demuestra una reciente investigación de la Universidad de Navarra y Sanitas: los factores medioambientales ligados a la vida urbana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  2. 2

    Los daños a los cerezos por el fuego: «En horas hemos perdido el trabajo de una vida»
  3. 3

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  4. 4 Una sandía de 65 kilos y un melón de 24, en el concurso de Villanueva de la Serena
  5. 5

    El arqueólogo de Sierra de Gata que murió cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  6. 6 El radar que más multa en Extremadura está en la A-66
  7. 7 Herido grave un hombre de 66 años tras una cornada en un festejo taurino celebrado en Guadalupe
  8. 8 Trasladan a Badajoz con una lesión vascular grave al hombre corneado en Guadalupe
  9. 9 Arde un coche en la EX-A1 y provoca el corte de la autovía cerca de Malpartida de Plasencia
  10. 10 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Casi 30.000 españoles enferman o mueren al año por la insalubridad de la vida urbana

Casi 30.000 españoles enferman o mueren al año por la insalubridad de la vida urbana