La Toñá Piornalega se traslada al 28, 29 y 30

16 de noviembre 2025

La XIV edición de la Toñá Piornalega y II Feria de la Castaña prevista para este fin de semana se ha trasladado al fin de semana del 28, 29 y 30 de este mes. La organización de la misma, Ayuntamiento y colectivos locales, lamentaron el aplazamiento por las condiciones meteorológicas previstas por la Aemet para este fin de semana. Asimismo, pusieron de relieve que con esta medida han tratado de evitar incidentes y que hubiera garantías de una Toñá y Feria de la Castaña con el mayor grado de seguridad.

Piornal