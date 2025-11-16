HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Piornal

La Toñá Piornalega se traslada al 28, 29 y 30

Emilio Llorente

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

La XIV edición de la Toñá Piornalega y II Feria de la Castaña prevista para este fin de semana se ha trasladado al fin de semana del 28, 29 y 30 de este mes. La organización de la misma, Ayuntamiento y colectivos locales, lamentaron el aplazamiento por las condiciones meteorológicas previstas por la Aemet para este fin de semana. Asimismo, pusieron de relieve que con esta medida han tratado de evitar incidentes y que hubiera garantías de una Toñá y Feria de la Castaña con el mayor grado de seguridad.

