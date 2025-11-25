Sigue el cinefórum 'Sembrando igualdad'
Juan Ramón Negro Galán
Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00
Sigue el cinefórum 'Sembrando igualdad' en seis pueblos de la Sierra de Gata. La programación empezó el 14 de noviembre en Vegaviana con 'Figuras ... ocultas' y continuó el día 15 en Valverde del Fresno con 'Ágora'. El viernes 21 Torrecilla de los Ángeles exhibió 'Encanto' y el día 22 llegó a Hernán Pérez 'La batalla de los sexos'. La programación terminará este fin de semana. El viernes 28 en Perales del Puerto se proyectará 'Pago justo' a las 18.00 horas, y el día 30, en Hoyos, se podrá ver la cinta familiar 'Luca' a las 11.00 horas.
