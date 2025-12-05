ELOY GARCÍA. Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La casa de la cultura acogerá los actos en torno a la celebración del segundo aniversario de la Peña Taurina Castejá, a partir de las seis de la tarde y abierto a cualquier persona que desee asistir.

Comenzará con el recibimiento por parte del presidente de la peña, seguida de la presentación de un vídeo del festival taurino de las fiestas de La Función y la entrega del premio al vencedor de este festival, el matador Esaú Fernández.

Para concluir, se presentará el libro 'Casatejada, un siglo de toros', editado por esta peña, con venta de ejemplares al precio de 8 euros. Se donará la mitad de lo recaudado para la restauración de la parroquia.