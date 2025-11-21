El relato y la poesía centran un taller de escritura que se desarrolla en Jaraíz de la Vera

Pedro Díaz Samino Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La concejalía de Cultura y la Asociación Cultural Cálamus organizan un taller de escritura, abierto a quienes deseen participar, que abordará como temas principales el relato y la poesía. Son cinco sesiones, que tienen lugar en la Casa de la Cultura de 19.00 a 20.30 horas. La primera se celebró el pasado miércoles y las siguientes serán el 26 de noviembre y los días 3, 10 y 17 de diciembre. El objetivo es «contar historias y expresar sentimientos e ideas», señala Cálamus, que tiene su sede en la Biblioteca Municipal Martiria Sánchez, al igual que el Club de Lectura 'Cesar Martín Ortiz', al que está vinculado Cálamus.

El club de lectura está formado por un grupo de personas que se reúnen una o dos veces al mes para compartir la experiencia de leer. El único requisito para participar en estas veladas literarias es el gusto por la lectura.