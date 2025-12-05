HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LAS HURDES

Presentación en Madrid de este destino turístico

J. R. N.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Agentes públicos y privados responsables de la promoción de Las Hurdes como destino turístico presentaron el martes su amplia oferta turística a agencias de viajes, promotores de actividades de ocio y medios de comunicación en la Casa de Extremadura en Madrid, de la mano de la Junta. En la jornada, participó el director general de Turismo, Óscar Mateos, quien señaló que Las Hurdes representa un modelo de turismo que suma naturaleza, cultura y autenticidad, y que encaja plenamente en la apuesta de Extremadura por un turismo sostenible y de calidad, destacando además la importancia de «seguir abriendo oportunidades para que gane presencia en catálogos, circuitos y prescripción profesional».

hoy Presentación en Madrid de este destino turístico