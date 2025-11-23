Pinturas en recuerdo a las víctimas de la violencia de género de este 2025

J. R. N. Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

En memoria a todas las mujeres víctimas de la violencia de género que han muerto este año 2025 en total 36, en Ahigal han pintado sus nombres en este pueblo ahigaleño en recuerdo a las mismas. Desde el Consistorio indicaron que «gracias a la asociación de mujeres y a las personas que han ayudado pintando. Esperamos que cada año haya menos nombres en esa lista, y entre todos consigamos erradicar la violencia contra la mujer».

Fotografía en Ahigal de las mujeres víctimas de la violencia de género que han muerto este año 2025