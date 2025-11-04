HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LOSAR DE LA VERA

Los pacenses de la asociación Jarancio abren el programa Teatro de Otoño 2025

Eloy García

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

El salón de actos de la casa de la cultura de Losar de la Vera acogerá el sábado por la tarde el inicio del programa Teatro de Otoño 2025, que se prolongará hasta finales de mes.

Será a las 19.00 horas, con el grupo Asociación Cultural Jarancio, de Puebla de la Calzada (Badajoz), con la obra '¡Que doló más grande!'.

Las representaciones se sucederán cada sábado del mes, con la misma hora y ubicación, siendo la próxima cita con Palique Teatro, de Hornachos, con 'La calentura'. Ya el 22 el turno será para los emeritenses de Emérita Theatrum con 'Es o no es crudo el invierno'.

El encargado de cerrar el programa será Molamanta Tetaro, también llegados desde Puebla de la Calzada, que el día 29 representará 'Yo no soy bonita'.

Por otro lado, desde el Consistorio recuerdan que la misma casa de la cultura acogerá a las seis de la tarde de mañana la presentación del libro 'Lo que aprendí para ser feliz. De la actriz al ser', de la escritora y terapeuta carolina López Gozalo, quién también protagonizará una charla sobre felicidad y bienestar emocional.

