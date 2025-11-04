La nueva comisaría de Moraleja costará 485.000 euros

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

J. R. N. Moraleja contará con una nueva comisaría de la Policía Local, cuyo proyecto tendrá una inversión total de 485.000 euros, de los cuales 400.000 serán financiados mediante una subvención nominativa concedida por la Diputación Provincial de Cáceres. Las obras del nuevo edificio están previstas que comiencen a lo largo del próximo año 2026, y estará ubicará en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, ubicado en la esquina de la avenida Pureza Canelo con la vía Lusitania, un edificio el cual se recuperará para el uso.