La novena Cata Cacemo será este sábado en Moraleja
J. R. N.
Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00
La IX Cata Cacemo se llevará a cabo mañana en el bar Ciro, a partir de las 19,30 horas, con la degustación de ... siete cervezas artesanas. El precio será de 25 euros para los socios y de 35 euros para los demás, con raciones y cerveza después. Las inscripciones se podrán realizar hasta hoy hasta completar el aforo, y la inscripcion no será efectiva hasta el momento del pago.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión