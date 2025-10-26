HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tajo Internacional

Multitud de actividades en el Mes de las Reservas

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

J. R. N. El diputado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos, Javier Díaz Cieza, ha presentado la novena edición del Mes de las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional, que se va a desarrollar durante todo noviembre, organizado por la Diputación de Cáceres. Cuatro fines de semana con 900 plazas para participar en las 35 actividades gratuitas «muy variadas, dirigidas a distintos públicos y que muestran la riqueza gastronómica, paisajística y cultural de estos dos territorios», ha dicho Díaz Cieza.

