Las mujeres veratas protagonizan una exposición itinerante

Eloy García Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

'Tejiendo Historias: Veratas en la Memoria Colectiva' es el título de la exposición itinerante que durante los próximos meses recorrerá todas las poblaciones de la comarca.

Desde la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera explican que se trata de una muestra compuesta por 20 paneles, en los que «se relata brevemente la vida y experiencias de una mujer de cada uno de nuestros pueblos».

«Es un homenaje a estas veratas, que, como muchas otras, entregaron su vida a cuidar, educar y sostener la vida en sus pueblos», subrayan.