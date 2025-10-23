HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LA VERA

Las mujeres veratas protagonizan una exposición itinerante

Eloy García

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

'Tejiendo Historias: Veratas en la Memoria Colectiva' es el título de la exposición itinerante que durante los próximos meses recorrerá todas las poblaciones de la comarca.

Desde la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera explican que se trata de una muestra compuesta por 20 paneles, en los que «se relata brevemente la vida y experiencias de una mujer de cada uno de nuestros pueblos».

«Es un homenaje a estas veratas, que, como muchas otras, entregaron su vida a cuidar, educar y sostener la vida en sus pueblos», subrayan.

