La llegada de Carlos V espera reunir a miles de visitantes en Jarandilla de la Vera

Todo está listo para recibir al emperador Carlos V a su llegada a Jarandilla de la Vera, que tendrá lugar este fin de semana. Se ... trata de la recreación de la entrada del emperador al castillo de los Condes de Oropesa, ahora Parador de Turismo, previa a su instalación definitiva, cuyo programa de actos acaba de darse a conocer.

Las actividades comenzarán a las cinco y media de la tarde del viernes con cuentacuentos en la Casa de la Cultura, seguido del concierto que la Coral Polifónica Troxiello protagonizará en el Museo de Los Escobazos.

A la misma hora, pero ya el sábado, comenzarán las rondas de los participantes, desde la Casa de la Cultura hasta la plaza de la Constitución, la salida de juglares, trovadores y aldeanos acompañados de caldereros y danzantes de Montehermoso.

Seguidamente tendrá lugar la recepción del séquito imperial -con Carlos V a la cabeza en el auditorio con concierto de violines, tambores, cornetas y coro, presentación del Conde de Osorno y Señor de Galisteo, baile y muestra de trajes de solteras, casadas y viudas, concluyendo con chocolate con churros para todos los asistentes amenizado por los caldereros de Candeleda.

El que fuera rey de España y de Alemania llegó a Jarandilla, donde pasaría tres meses, en otoño de 1556, hallando «la serenidad y el abrigo de un pueblo que lo recibió con respeto y hospitalidad».