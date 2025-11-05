HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vecinos ataviados de aldeanos. A. J.

La llegada de Carlos V espera reunir a miles de visitantes en Jarandilla de la Vera

Eloy García

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Todo está listo para recibir al emperador Carlos V a su llegada a Jarandilla de la Vera, que tendrá lugar este fin de semana. Se ... trata de la recreación de la entrada del emperador al castillo de los Condes de Oropesa, ahora Parador de Turismo, previa a su instalación definitiva, cuyo programa de actos acaba de darse a conocer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

